Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar

Geimvísindastofnun Evrópu (ESA) hefur veitt tveimur teymum evrópskra fyrirtækja samninga sem snúast um undirbúning evrópskrar geimstöðvar á braut um jörðina. Verkefnið er liður í skipulagningu forsvarsmanna ESA fyrir framtíð stofnunarinnar, eftir að Alþjóðlega geimstöðin verður tekin úr notkun.
Teymin tvö eiga að rannsaka fýsileika þess að Evrópa geri út eigin geimstöð á lágri sporbraut um jörðina eftir að Alþjóðlega geimstöðin verður komin á hafsbotn og Bandaríkjamenn farnir að einblína á tunglið.
Alþjóðlega geimstöðin hefur verið á braut um jörðu frá árinu 1998 en síðan þá hefur hún stækkað verulega í gegnum árin.
Upprunalega átti hún að vera í notkun í einungis fimmtán ár en nú stendur til að láta hana hrapa til jarðar árið 2031. Þá á hún að lenda á afviknum stað í Kyrrhafinu, þar sem geimrusl er reglulega látið lenda.
Staðurinn þykir hentugur til slíks þar sem rúmir 2.700 kílómetrar eru í næstu mannabyggð.
Bandaríkjamenn eru staðráðnir í því að koma í staðinn upp varanlegri bækistöð á yfirborði tunglsins.
Í tilkynningu á vef ESA er haft eftir yfirmanni könnunardeildar stofnunarinnar að Evrópa hafi byggt upp heimsklassa getu í geimferðum á undanförnum áratugum.
„Við stöndum nú frammi fyrir því tækifæri að móta sameiginlega framtíð okkar og í senn standa vörð um gæði verkfræðinga okkar og iðnaðar,“ segir Daniel Neuenschwander.
Hann segir að áðurnefndir samningar og rannsóknarvinnan sem þeim fylgir eigi að hjálpa til við að leggja línurnar að framtíðinni og sjá hvernig evrópskur iðnaður geti stutt við geimstörfin og opnað á ný tækifæri.
Annar hópanna umræddu er leiddur af Airbus Defence and Space og hinn af OHB. Rannsóknir þeirra eiga að byggja á samstarfinu við rekstur Alþjóðlegu geimstöðvarinnar.
Innan Evrópu á sér stað nokkur uppbygging hvað varðar getu til að koma farmi út í geim. Heimsálfan stendur þó ekki nærri Bandaríkjunum í þeim efnum, og þá sérstaklega bandaríska fyrirtækinu SpaceX.
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Í yfirlýsingu ESA segir að evrópsk geimstöð á braut um jörðu myndi færa evrópskum aðilum tækifæri til að spila stærri rullu þegar kemur að öllu starfi á braut um jörðu. Þannig væri hægt að byggja upp tæknigetu og þekkingu fyrir frekari könnunarleiðangra lengra út í geim.