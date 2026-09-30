Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Kjartan Kjartansson skrifar 30. september 2026 11:01 Garrí Kasparov, rússneski stórmeistarinn í skák, yfirgaf Rússland fyrir margt löngu og hefur verið harðlega gagnrýninn í garð rússneskra stjórnvalda. Rússar buðu manni sem þeir fengu til þess að fylgjast með honum fé til þess að myrða hann í sumar. Vísir/EPA Stórmeistarinn Garrí Kasparov er á meðal nokkurra rússneskra andófsmanna sem stjórnvöld í Kreml hugðust ráða af dögum í sumar. Bandarísk stjórnvöld ákærðu nýlega fimm leyniþjónustumenn í Rússlandi fyrir að leggja á ráðin um launmorð og skemmdarverk. Spænska blaðið El Mundo hefur eftir heimildarmönnum sínum að rússneska leyniþjónustan hafi lagt á ráðin um að myrða Kasparov og Ivan Tjutrin, sem saman stofnuðu samræðuvettvang fyrir rússneska stjórnarandstæðinga í útlegð, og Ilja Ponomarev, fyrrverandi þingmann. Bandarísk yfirvöld vöruðu Kasparov, sem býr vestanhafs, við því að hann væri skotmark rússnesku leyniþjónustunnar í sumar. Spænska blaðið hefur þetta eftir heimildarmanni tengdum stórmeistaranum. Kasparov hafi í kjölfarið fengið öryggisvernd í fyrsta skipti frá því að hann fluttist til Bandaríkjanna árið 2013. Ilja Ponomarev, fyrrverandi þingmaður af rússneska þinginu. Hann hefur tekið virkan þátt í baráttu gegn innrás Rússa í Úkraínu undanfarin ár.Vísir/EPA Þá segir blaðið að venesúelskum karlmanni sem býr í Bandaríkjunum hafi verið greitt fyrir að fylgjast með Ponomarev og boðið fé til þess að ráða hann af dögum. Heimildarmaður tengdur fyrrverandi þingmanninum staðfesti þetta. Ponomarev var eini þingmaðurinn á rússneska þinginu sem greiddi atkvæði gegn innlimun Krímskaga. Hann greiddi heldur ekki atkvæði með lögum gegn „samkynhneigðum áróðri“. Nota spænskumælandi menn sem eiga greiða leið um Evrópu Saksóknarar í Bandaríkjunum ákærðu nýlega fimm manns sem þeir gruna um að hafa skipulagt svonefndar fjölþáttaógnir í Evrópu og launmorð í Bandaríkjunum og Litáen. Hópurinn gengur undir nafninu RIS. Hópurinn er sagður hafa verið starfandi frá árinu 2024 að minnsta kosti. Hann hafi meðal annars greitt innlendum glæpamönnum fyrir að fremja skemmdarverk í Evrópuríkjum. Tveir RIS-liðanna eru Kúbverjar og sá þriðji frá Venesúela. El Mundo segir að Rússar hafi í nokkurn tíma notað spænskumælandi fólk til þess að fremja spellvirki í Evrópu. Ástæðan sé sú að margir þeirra hafi dvalarleyfi á Spáni og geti flakkað á milli Evrópu og Rússlands án vegabréfsáritunar. Kommúnistastjórnin á Kúbu hefur þvegið hendur sínar af Kúbverjunum tveimur og fullyrðir að hún hafi ekki komið nálægt skipulagningu morðtilræðanna. Skemmdarverk, launmorð og ógnanir Stjórnvöld í Kreml hafa valdið usla í Evrópu með svonefndri fjölþáttaógn: ýmis konar skemmdarverkum, ógnunum og afskiptum. Á sama tíma hafa þau gengið hart fram gegn hvers kyns andófi, bæði heima fyrir og erlendis. Útsendari Vladímírs Pútín Rússlandsforseta myrti fyrrverandi uppreisnarmann frá Téténíu í þýskum almenningsgarði um hábjartan dag árið 2020. Pútín tók fagnandi á móti morðingjanum þegar honum var sleppt í umfangsmiklum fangaskiptum árið 2024. Rússneskir leyniþjónustumenn réðu Alexander Litvinenko, fyrrverandi leyniþjónustumann sem deildi hart á Pútín, í Bretlandi árið 2006. Þeir reyndu að leika sama leik með Sergei Skripal, annan fyrrverandi leyniþjónustumann, í Salisbury á Englandi árið 2018 en án árangurs. Bresk kona lét þó lífið vegna skeytingarleysis rússnesku leyniþjónustumannanna með taugaeitrið sem þeir skildu eftir á víðavangi. Þá var Maxim Kuzminov, liðhlaupi úr rússneska hernum, myrtur í Alicante á Spáni árið 2024. Hann var skotinn að minnsta kosti sex sinnum og keyrt yfir hann. Rússland Erlend sakamál Bandaríkin Skák Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Innlent Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Innlent Fleiri fréttir Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Síðustu hermennirnir fara frá Írak, aftur Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Sjá meira