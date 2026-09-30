Erlent

Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov

Kjartan Kjartansson skrifar
Garrí Kasparov, rússneski stórmeistarinn í skák, yfirgaf Rússland fyrir margt löngu og hefur verið harðlega gagnrýninn í garð rússneskra stjórnvalda. Rússar buðu manni sem þeir fengu til þess að fylgjast með honum fé til þess að myrða hann í sumar.
Garrí Kasparov, rússneski stórmeistarinn í skák, yfirgaf Rússland fyrir margt löngu og hefur verið harðlega gagnrýninn í garð rússneskra stjórnvalda. Rússar buðu manni sem þeir fengu til þess að fylgjast með honum fé til þess að myrða hann í sumar. Vísir/EPA

Stórmeistarinn Garrí Kasparov er á meðal nokkurra rússneskra andófsmanna sem stjórnvöld í Kreml hugðust ráða af dögum í sumar. Bandarísk stjórnvöld ákærðu nýlega fimm leyniþjónustumenn í Rússlandi fyrir að leggja á ráðin um launmorð og skemmdarverk.

Spænska blaðið El Mundo hefur eftir heimildarmönnum sínum að rússneska leyniþjónustan hafi lagt á ráðin um að myrða Kasparov og Ivan Tjutrin, sem saman stofnuðu samræðuvettvang fyrir rússneska stjórnarandstæðinga í útlegð, og Ilja Ponomarev, fyrrverandi þingmann.

Bandarísk yfirvöld vöruðu Kasparov, sem býr vestanhafs, við því að hann væri skotmark rússnesku leyniþjónustunnar í sumar. Spænska blaðið hefur þetta eftir heimildarmanni tengdum stórmeistaranum. Kasparov hafi í kjölfarið fengið öryggisvernd í fyrsta skipti frá því að hann fluttist til Bandaríkjanna árið 2013.

Ilja Ponomarev, fyrrverandi þingmaður af rússneska þinginu. Hann hefur tekið virkan þátt í baráttu gegn innrás Rússa í Úkraínu undanfarin ár.Vísir/EPA

Þá segir blaðið að venesúelskum karlmanni sem býr í Bandaríkjunum hafi verið greitt fyrir að fylgjast með Ponomarev og boðið fé til þess að ráða hann af dögum. Heimildarmaður tengdur fyrrverandi þingmanninum staðfesti þetta.

Ponomarev var eini þingmaðurinn á rússneska þinginu sem greiddi atkvæði gegn innlimun Krímskaga. Hann greiddi heldur ekki atkvæði með lögum gegn „samkynhneigðum áróðri“.

Nota spænskumælandi menn sem eiga greiða leið um Evrópu

Saksóknarar í Bandaríkjunum ákærðu nýlega fimm manns sem þeir gruna um að hafa skipulagt svonefndar fjölþáttaógnir í Evrópu og launmorð í Bandaríkjunum og Litáen. Hópurinn gengur undir nafninu RIS.

Hópurinn er sagður hafa verið starfandi frá árinu 2024 að minnsta kosti. Hann hafi meðal annars greitt innlendum glæpamönnum fyrir að fremja skemmdarverk í Evrópuríkjum.

Tveir RIS-liðanna eru Kúbverjar og sá þriðji frá Venesúela. El Mundo segir að Rússar hafi í nokkurn tíma notað spænskumælandi fólk til þess að fremja spellvirki í Evrópu. Ástæðan sé sú að margir þeirra hafi dvalarleyfi á Spáni og geti flakkað á milli Evrópu og Rússlands án vegabréfsáritunar.

Kommúnistastjórnin á Kúbu hefur þvegið hendur sínar af Kúbverjunum tveimur og fullyrðir að hún hafi ekki komið nálægt skipulagningu morðtilræðanna.

Skemmdarverk, launmorð og ógnanir

Stjórnvöld í Kreml hafa valdið usla í Evrópu með svonefndri fjölþáttaógn: ýmis konar skemmdarverkum, ógnunum og afskiptum. Á sama tíma hafa þau gengið hart fram gegn hvers kyns andófi, bæði heima fyrir og erlendis.

Útsendari Vladímírs Pútín Rússlandsforseta myrti fyrrverandi uppreisnarmann frá Téténíu í þýskum almenningsgarði um hábjartan dag árið 2020. Pútín tók fagnandi á móti morðingjanum þegar honum var sleppt í umfangsmiklum fangaskiptum árið 2024.

Rússneskir leyniþjónustumenn réðu Alexander Litvinenko, fyrrverandi leyniþjónustumann sem deildi hart á Pútín, í Bretlandi árið 2006. Þeir reyndu að leika sama leik með Sergei Skripal, annan fyrrverandi leyniþjónustumann, í Salisbury á Englandi árið 2018 en án árangurs. Bresk kona lét þó lífið vegna skeytingarleysis rússnesku leyniþjónustumannanna með taugaeitrið sem þeir skildu eftir á víðavangi.

Þá var Maxim Kuzminov, liðhlaupi úr rússneska hernum, myrtur í Alicante á Spáni árið 2024. Hann var skotinn að minnsta kosti sex sinnum og keyrt yfir hann.

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