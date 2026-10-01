Cornell-háskóli hefur samþykkt að gera óháða rannsókn á hópnauðgun sem á að hafa átt sér stað í húsnæði bræðralags við skólann fyrir um tveimur árum. Háskólinn hefur samþykkt að ráða utanaðkomandi lögfræðinga. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York-ríkis, sagði í gær að hún hefði kallað eftir því og að forseti skólans hefði samþykkt það.
Í færslu á samfélagsmiðlum á miðvikudag sagði hún að hún hefði rætt við Kotlikoff og að hann hefði „samþykkt að fá utanaðkomandi lögmann til að framkvæma óháða rannsókn“. Cornell staðfesti að háskólinn hefði samþykkt það en vildi ekki tjá sig frekar.
„Þessi menning verður að taka enda og í New York ætlum við að gera allt sem við getum til að stöðva hana,“ sagði Hochul.
Fjallað var um málið í frétt CBS New York í gær en miðillinn greindi einnig frá því í vikunni að konan, sem hefur höfðað einkamál vegna nauðgunarinnar, hafi sagt lögreglu nokkrum vikum eftir atvikið að hún gæti „með 100 prósenta vissu sagt að henni hefði verið nauðgað“ við yfirheyrslu en miðillinn er með afrit af þeim.
Í frétt AP um málið segir að afritið, sem hefur ekki verið birt opinberlega, veki nýjar spurningar um ákvörðun héraðssaksóknarans á svæðinu um að höfða ekki mál gegn neinum á sínum tíma. Matthew Van Houten, héraðssaksóknari Tompkins-sýslu, sagði á mánudag að embætti hans myndi leggja gögn málsins fyrir kviðdóm. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga og í kjölfarið vaknað spurningar almennings um það af hverju mennirnir voru ekki sóttir til saka.
I want answers. And I want accountability.
I spoke with Cornell’s president today, and the university has agreed to bring in outside counsel for an independent investigation.
I’ve directed my team to look at what more we can do to strengthen protections for survivors.
This culture has to stop. And in New York, we’re going to do everything we can to stop it.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 30, 2026
I want answers. And I want accountability.
I spoke with Cornell’s president today, and the university has agreed to bring in outside counsel for an independent investigation.
I’ve directed my team to look at what more we can do to strengthen protections for survivors.
This culture has to stop. And in New York, we’re going to do everything we can to stop it.
Fram hefur komið að mennirnir auglýstu það í hópspjalli að konan væri uppi og öðrum mönnum boðið að vera með. Samkvæmt því sem hefur komið fram voru 57 karlmenn í spjallinu og sjö tóku þátt. Enginn þeirra 57 sem sá boðið tilkynnti það.
Van Houten hefur haldið því fram að í fyrstu frásögn konunnar til lögreglu hafi ekki komið fram ásakanir um að henni hefði verið byrlað, að hún hefði verið ófær um að veita samþykki eða að hún hefði verið neydd til kynlífs. Hann sagði upplýsingar sem koma fram í einkamáli hennar ekki hafa komið fram áður og þess vegna sé til skoðunar að taka málið upp að nýju.
Í frétt AP kemur jafnframt fram að hann segist aldrei hafa séð afritið af yfirheyrslu konunnar og að ákvörðunin um að ákæra ekki hafi verið byggð á skýrslu sem lögreglumaður háskólans skrifaði en konan undirritaði.
Van Houten hefur birt samantekt úr þeirri skýrslu þar sem nokkur bein tilvitnun í konuna kemur einnig fram. Hann hefur varið ákvörðun embættisins um að ráðast ekki í frekari rannsókn eftir að konan steig fyrst fram.
„Það voru engin spurningarmerki. Það var engin frekari þörf á að afla upplýsinga vegna þess að við höfðum allar þær upplýsingar sem lögreglan hafði safnað frá Jane Doe í gegnum mjög ítarlega og yfirgripsmikla skýrslu sem hún lagði fram,“ sagði Van Houten fyrr í þessari viku.
Fjallað hefur verið um það að konan, sem yfirleitt er vísað til sem Jane Doe í erlendum miðlum, hafi leitað fyrst til lögreglu háskólans um þremur vikum eftir árásina 14. nóvember og svo aftur 15. nóvember 2024 til að gefa skýrslu.
„Já. Þetta var þvingun, já,“ sagði hún við lögreglumann á háskólasvæðinu, samkvæmt afritinu sem CBS komst yfir. Samkvæmt CBS News sagði hún að hún hefði verið „algjörlega og fullkomlega ófær um að bregðast við“ áður en hluti kynferðisofbeldisins átti sér stað.
Í afritinu komi jafnframt fram að konan viðurkenni að hafa drukkið áfengi og notað vímuefni kvöldið sem hún fór í Chi Phi-bræðrafélagshúsið í október 2024 og að hún myndi ekki eftir öllu sem gerðist. Hún sagði lögreglu einnig að hún hefði samþykkt fyrstu kynferðislegu samskiptin við tvo mannanna en ekki það sem gerðist síðar, þegar aðrir menn fóru að koma inn í herbergið.
„Og svo var ég auðvitað lamin á sama tíma. Líkamlega lamin mjög, mjög harkalega,“ sagði hún við lögreglu, samkvæmt afritinu. Þar kom einnig fram að hún hefði sagt rannsakendum: „Ég get með 100 prósenta vissu sagt að mér var nauðgað.“
Konan lagði fram kæru 16. september á þessu ári þar sem hún sagði að hún hefði verið beitt kynferðisofbeldi í Chi Phi-bræðrafélagshúsinu eftir að hafa verið þrýst til að taka inn ketamín í gegnum nefið, reykja marijúana og drekka áfengi. Hún sagði að hún hefði orðið algjörlega ófær um að bregðast við á meðan meðlimir bræðrafélagsins beittu hana kynferðisofbeldi.
Í frétt AP kemur fram að Cornell-háskóli greindi fyrst opinberlega frá því að hann væri að rannsaka ásakanir konunnar 8. nóvember 2024, sama dag og hún leitaði fyrst til lögreglu. Háskólinn sendi nemendum tölvupóst þar sem þeim var tilkynnt að einstaklingur hefði greint frá því að hafa verið beittur kynferðisofbeldi í bræðrafélagshúsi og neyddur til að neyta vímuefna. Cornell stöðvaði starfsemi Chi Phi-bræðrafélagsins sama dag.
Í annarri opinberri tilkynningu til nemenda í lok nóvember 2024 sagði Michael Kotlikoff, rektor Cornell-háskóla, að lögregla háskólans væri að rannsaka „mjög alvarlegar ásakanir um vímuefnaneyslu og kynferðisofbeldi“ í bræðrafélagshúsinu. Tekið var á málinu að einhverju leyti innan skólans. Einn þeirra sjö sem eru sakaðir var rekinn en aðrir þurftu að sitja námskeið og skrifa aukaritgerðir. Í frétt AP segir að í kjölfar atviksins hafi háskólinn einnig sett á fót starfshóp sem átti að taka á kynferðisofbeldi á háskólasvæðinu.
Cornell sagði í yfirlýsingu í þessari viku að háskólinn styddi ákvörðunina um að taka sakamálarannsóknina upp að nýju og bætti við að eigin rannsókn hefði leitt til þess að sumir nemendur hefðu þurft að sæta agaviðurlögum eða verið reknir úr háskólanum, ýmist varanlega eða tímabundið. Chi Phi-deildin er enn útilokuð frá háskólasvæðinu, en háskólinn hefur neitað að veita frekari upplýsingar um agaviðurlög einstakra nemenda og vísað til persónuverndarákvæða.