Farþegaþotu á leið frá Dúbaí til Tel Aviv í Ísrael var beint til Sádí-Arabíu eftir „slagsmál“ milli tveggja flugmanna vélarinnar. Áhöfn vélarinnar naut aðstoðar farþega við að yfirbuga annan flugmanninn og binda hendur hans fastar. Óljósar fregnir hafa borist af hníf í vélinni og að flugmenn úr hópi farþega hafi hjálpað til við lendingu.
Þetta kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins þar sem vísað er til umfjöllunar í ísraelskum miðlum. Þar segir að flugvélin hafi verið á vegum flugfélagsins Flydubai og tekið á loft frá alþjóðaflugvellinum í Dúbaí snemma í morgun. Tveimur tímum eftir flugtak hafi hún sent frá sér neyðarkall.
Nokkrum mínútum síðar hafi flugmálayfirvöldum verið tilkynnt af flugstjóra að um flugrán væri að ræða. Sú tilkynning hafi svo verið afturkölluð og aftur sagt að um hefðbudið neyðarkall væri að ræða.
Breska ríkisútvarpið segir að neyðarmerkið hafi verið sent út í kjölfar „ágreinings“ milli flugstjórans og aðstoðarflugmannsins, að því er fram kemur í upplýsingum frá ísraelskum yfirvöldum. 150 manns eru um borð í vélinni, flestir Ísraelar. Í stað þess að lenda á Ben-Gurion flugvelli í Tel Aviv lenti vélin á Tabuk flugvelli í norðausturhluta Sádí-Arabíu.
Ísraelskur farþegi um borð hefur sagt blaðamönnum að áhöfnin hafi beðið um hjálp og að farþegar hafi þá hjálpað til við að yfirbuga annan flugmanninn og binda hann. Í yfirlýsingu segir Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að búið sé að ná tökum á ástandinu. Segir hann að unnið sé að því að koma ísraelsku farþegunum heim frá Sádi-Arabíu.
Þá hefur Reuters rætt við farþega um borð í vélinni. Yasmin Abu Kasis segir fréttastofunni að dóttir hennar, Miriam, hafi verið í fluginu og að hún hafi heyrt öskur. Dóttir hennar segir að maður með hníf hafi þvingað annan flugmanninn niður á gólfið og að það hafi verið blóð út um allt.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir farþega að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn. Farþegar fremst í vélinni hafi hjálpað til við að koma árásarmanninum úr flugstjórnarklefanum.
Þá segir vitnið að tveir aðrir flugmenn hafi verið í hópi farþega. Þeir hafi setið aftast í vélinni og segist hann hafa hrópað á þá að hlaupa fremst í vélina til að hjálpa til við að stýra henni. Hann segir að tannlæknir um borð hafi veitt slasaða flugmanninum lífsbjargandi aðhlynningu.