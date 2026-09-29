Erlent

Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás

Samúel Karl Ólason skrifar
Margus Tsahkna, utanríkisráðherra Eistlands, segir að árásin og aðkoma Rússa að henni sé með öllu ólíðandi. Hann segir að sendiherra Rússlands í Eistlandi verði kallaður á teppið í dag.
Margus Tsahkna, utanríkisráðherra Eistlands, segir að árásin og aðkoma Rússa að henni sé með öllu ólíðandi. Hann segir að sendiherra Rússlands í Eistlandi verði kallaður á teppið í dag. AP/Aurel Obreja

Yfirvöld í Eistlandi segja útsendara Rússlands hafa gert íkveikjuárás á eistneskt hergagnafyrirtæki í Tallinn í ágúst. Rússneskir starfsmenn þarlendra leyniþjónusta hafi staðið að árásinni og er hún sögð liður í skuggastríði Rússa gegn Evrópu, sem ætlað sé að ógna ráðamönnum og íbúum heimsálfunnar og grafa undan stuðningi við Úkraínumenn.

Þrír menn voru handteknir eftir árásina, sem gerð var aðfaranótt 15. ágúst. Þá kviknaði eldur í byggingu Milrem Robotics, sem framleiðir meðal annars róbóta sem notaðir eru af Úkraínumönnum. Í frétt ríkisútvarps Eistlands segir að eldurinn hafi verið fljótt slökktur og engan hafi sakað.

Í kjölfarið voru þrír Lettar handteknir í Lettlandi. Í fórum þeirra fundust munir sem bentu til þess að þeir bæru sök á árásinni og voru mennirnir framseldir til Eistlands fyrr í þessum mánuði.

Í yfirlýsingu frá öryggislögreglu Eistlands sem birt var í morgun segir að árás þessi hafi verið skipulögð af rússneskum njósnurum og þeir hafi fengið Lettana þrjá til að framkvæma hana.

Þetta sé í samræmi við aðrar árásir í Evrópu á undanförnum árum sem Rússar hafa verið bendlaðir við.

Sjá einnig: Kenna Rússum um sprengidrónana á flug­vellinum

Margar þeirra hafi beinst að evrópskum hergagnaframleiðendum og þá sérstaklega á sviði dróna og róbóta, sem koma með einhverjum hætti að stuðningi við Úkraínumenn.

Fyrr í mánuðinum ákærðu yfirvöld í Bandaríkjunum fimm menn sem grunaðir eru um að skipuleggja fjölþáttaárásir í Evrópu og launmorð í Bandaríkjunum, fyrir hönd rússneskrar leyniþjónustu. Mennirnir mynda hóp sem kallaður er RIS og hafa þeir reynt að ráða aðra gegnum netið til að gera árásir fyrir þeirra hönd.

Kristen Michal, forsætisráðherra Eistlands, segir að Eistar muni ekki láta ógna sér með þessum hætti. Árásin og aðrar muni ekki bera árangur og muni þess í stað hafa þveröfug áhrif en þau sem Rússar vilja.

Hann segir að Eistar muni bæta öryggi sitt, styðja Úkraínumenn frekar og taka þátt í að beita Rússa enn meiri þrýstingi.

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