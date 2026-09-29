Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Samúel Karl Ólason skrifar 29. september 2026 11:19 Margus Tsahkna, utanríkisráðherra Eistlands, segir að árásin og aðkoma Rússa að henni sé með öllu ólíðandi. Hann segir að sendiherra Rússlands í Eistlandi verði kallaður á teppið í dag. AP/Aurel Obreja Yfirvöld í Eistlandi segja útsendara Rússlands hafa gert íkveikjuárás á eistneskt hergagnafyrirtæki í Tallinn í ágúst. Rússneskir starfsmenn þarlendra leyniþjónusta hafi staðið að árásinni og er hún sögð liður í skuggastríði Rússa gegn Evrópu, sem ætlað sé að ógna ráðamönnum og íbúum heimsálfunnar og grafa undan stuðningi við Úkraínumenn. Þrír menn voru handteknir eftir árásina, sem gerð var aðfaranótt 15. ágúst. Þá kviknaði eldur í byggingu Milrem Robotics, sem framleiðir meðal annars róbóta sem notaðir eru af Úkraínumönnum. Í frétt ríkisútvarps Eistlands segir að eldurinn hafi verið fljótt slökktur og engan hafi sakað. Í kjölfarið voru þrír Lettar handteknir í Lettlandi. Í fórum þeirra fundust munir sem bentu til þess að þeir bæru sök á árásinni og voru mennirnir framseldir til Eistlands fyrr í þessum mánuði. Í yfirlýsingu frá öryggislögreglu Eistlands sem birt var í morgun segir að árás þessi hafi verið skipulögð af rússneskum njósnurum og þeir hafi fengið Lettana þrjá til að framkvæma hana. Þetta sé í samræmi við aðrar árásir í Evrópu á undanförnum árum sem Rússar hafa verið bendlaðir við. Sjá einnig: Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Margar þeirra hafi beinst að evrópskum hergagnaframleiðendum og þá sérstaklega á sviði dróna og róbóta, sem koma með einhverjum hætti að stuðningi við Úkraínumenn. Fyrr í mánuðinum ákærðu yfirvöld í Bandaríkjunum fimm menn sem grunaðir eru um að skipuleggja fjölþáttaárásir í Evrópu og launmorð í Bandaríkjunum, fyrir hönd rússneskrar leyniþjónustu. Mennirnir mynda hóp sem kallaður er RIS og hafa þeir reynt að ráða aðra gegnum netið til að gera árásir fyrir þeirra hönd. Kristen Michal, forsætisráðherra Eistlands, segir að Eistar muni ekki láta ógna sér með þessum hætti. Árásin og aðrar muni ekki bera árangur og muni þess í stað hafa þveröfug áhrif en þau sem Rússar vilja. Hann segir að Eistar muni bæta öryggi sitt, styðja Úkraínumenn frekar og taka þátt í að beita Rússa enn meiri þrýstingi. The arson attack against Milrem Robotics was ordered by Russian special services.This is part of Russia’s broader campaign across Europe to intimidate us and weaken our support for Ukraine. It will not work.Our response will be the opposite: stronger security at home, more…— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 29, 2026 Eistland Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Fjölþáttaógnir Hernaður Vladimír Pútín Lettland Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Fleiri fréttir Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Sjá meira