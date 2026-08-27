Starfsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna sem hafa til skoðunar hvernig fækka megi bandarískum hermönnum í Evrópu ætla að leggja fram að minnsta kosti fjórar tillögur. Það verður gert fyrir 6. nóvember, fyrr en áður stóð til. Ráðamenn í Evrópu hafa áhyggjur af því að Bandaríkjamenn hafi í hyggju að refsa tilteknum ríkjum Evrópu.
Í skjali sem blaðamenn Reuters hafa komið höndum yfir verður meðal annars litið til þess hvernig innviðir í tilteknum ríkjum Evrópu geta nýst Bandaríkjunum hvað varðar aflbeitingargetu ríkisins.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hefur boðið samdrátt í viðveru bandarískra hermanna í Evrópu en þeir eru um áttatíu þúsund talsins. Innan NATO eru áhyggjur um að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, vilji refsa ríkjum NATO fyrir að styðja Bandaríkin ekki nægjanlega í stríðinu gegn Íran.
Sjá einnig: Varaði Rússa við því að ráðast á NATO
Eftir að stríðið dróst á langinn byrjaði Trump að gagnrýna NATO-ríki fyrir að hafa ekki komið Bandaríkjunum til aðstoðar, á sama tíma hefur hann sagt að Bandaríkin þurfi enga hjálp frá Evrópu.
Í áðurnefndu skjali kemur fram að starfsmenn varnarmálaráðuneytisins munu meta hvort aðildarríki séu á trúverðugri vegferð varðandi að auka fjárútlát til varnarmála í takt við ákvarðanir leiðtoga NATO.
Sjá einnig: Kaninn pakkar saman í Evrópu
Bandaríkjamenn sendu nýverið spurningalista á ríkisstjórnir annarra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins, þar á meðal Íslands. Þar eru bandamenn Bandaríkjanna meðal annars spurðir út í það hvernig þeir hafi stutt við utanríkisstefnu Donalds Trump.
Spurningarnar eru liður í áætlunum Bandaríkjamanna um að draga úr viðbúnaði í Evrópu.
Spurningarnar snerust einnig um það hvernig aðgang bandarískir hermenn hefðu að innviðum í þessum tilteknu ríkjum. Í því samhengi hefur í gegnum árin verið talað um hugtak sem kallast ABO á ensku (access, basing and overflight rights) sem þýðist sem aðgengi hermanna, hýsingu þeirra og heimildir til að fljúga um lofthelgi ríkjanna.
Samkvæmt heimildarmanni Reuters hefur þetta hugtak nú verið útvíkkað til að ná einnig utan um annars konar stuðning sem bandamenn Bandaríkjanna geta veitt. Mun það nú einnig ná yfir aðgang að leynilegum upplýsingum á sviði leyniþjónusta og annars konar innviði sem gætu nýst Bandaríkjunum við aflbeitingargetu.
Matið á því hvar fækka eigi hermönnum mun taka mið af þessu útvíkkaða hugtaki.
Það á einnig að byggja á fundi Elbridge Colby, stefnumálastjóra varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna, með sendiherrum NATO í Belgíu í dag.
Forsvarsmenn herafla Bandaríkjanna hafa ákveðið að hætta tilraunum með sérstaka drónahersveit, sem hefur verið staðsett í Evrópu, og reynt að læra af reynslu Úkraínumanna. Hermennirnir eiga að snúa sér aftur að grunngildum sínum sem fótgönguliðar en eiga að miðla reynslu sinni til yfirmanna hersins.
Forseti Suður-Kóreu kallaði í morgun, þriðjudag, eftir sterku bandalagi við Bandaríkin. Það er eftir að Donald Trump skipaði yfirmönnum bandaríska hersins að draga verulega úr heræfingum með Suður-Kóreu, á þeim grunni að engin ógn stafaði af Norður-Kóreu vegna vinasambands hans og Kims Jong Un og að Suður-Kóreumenn hefðu ekki viljað aðstoða Bandaríkin gegn Íran.
Yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu, sem er sömuleiðis yfirherforingi NATO, segir það jákvætt að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland hafi ýtt undir umræðu um mikilvægi varnarmála á Norðurslóðum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra tekur heils hugar undir.
Pólskir löggæslumenn handtóku á dögunum rússneskan mann sem sagður er hafa verið ráðinn af yfirvöldum í Rússlandi til að myrða bandarískan ríkisborgara. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir þetta fyrsta málið af þessu tagi, þar sem Rússar hafi reynt að myrða bandarískan ríkisborgara í NATO-ríki.