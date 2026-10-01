Svissneskir jöklar hafa rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum. Snjómagnið minnkaði um fimm og hálft prósent fyrstu átta mánuði þessa árs, samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út, í kjölfar lítillar snjókomu að vetri og steikjandi hita að sumri.
Talið er að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum, sem minna að sögn vísindamanna á tunglið.
Vísindamenn hafa ekki enn tekið saman formlega skrá yfir þá jökla sem horfið hafa í ár, en sögðust hafa orðið vitni að því að nokkrir smærri jöklar væru allir, eftir því sem fram kemur í frétt Guardian. Þá er varað við því að hröð bráðnun jökla gæti ógnað vatnsaflsvirkjunum, landbúnaði, vatnsbúskap og samgöngumannvirkjum á komandi áratugum.
Einnig gæti hættan á skriðuföllum ógnað byggð, sem í verstu tilfellum gæti leitt til skyndiflóða svipuðum þeim sem urðu í Nepal í ágúst síðastliðnum.
Undanfarnar vikur hafa orðið verulegar breytingar við sporð Sólheimajökuls sem hafa gert aðkomu að jöklinum erfiðari og varasamari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer um svæðið.
Hiti var yfir meðallagi í 95 prósentum Evrópu frá norðurskautinu til Miðjarðarhafs í fyrra og massatap íslenskra jökla var það annað mesta frá upphafi mælinga. Veðurfyrirbrigði sem er að gerjast í Kyrrahafi er líklegt til þess að velgja jarðarbúum enn frekar undir uggum á næstunni.
Færð á jökla eru miklu erfiðari vegna mikillar rýrnunar. Víða eru að koma í ljós sprungusvæði sem geta verið hættuleg ferðamönnum og þeim sem sinna mælingum. Afkomumælingum seinkaði verulega vegna slæmrar færðar og aðgengis. Eins slæmar og mælingar voru fyrir síðasta vetur er útlitið ekkert betra í ár. Hrafnhildur Hannesdóttir, fagstjóri jöklarannsókna hjá Veðurstofu Íslands, hefur miklar áhyggjur af bæði horfum jöklanna og færðinni á þá.