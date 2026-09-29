Enn lítið um svör í Englandi Samúel Karl Ólason skrifar 29. september 2026 14:08 Enn er mikill viðbúnaður við Fairford-herstöðina. AP/Alastair Grant Yfirvöld í Bretlandi hafa enn litlu svarað um handtöku fimm manna nærri mikilvægri herstöð í Englandi á sunnudaginn. Mönnunum var sleppt í gær og hefur það vakið mikla furðu, þar sem þeir voru handteknir vegna gruns um skipulagningu hryðjuverks og neyðarástandi var lýst yfir við herstöðina, þar sem enn má sjá mikinn viðbúnað. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og Marco Rubio, utanríkisráðherra, hafa lýst yfir furðu sinni á því að mönnunum hafi verið sleppt úr haldi gegn tryggingu. Fimm ungir menn, allir breskir ríkisborgarar, voru handteknir í Whelford aðfaranótt sunnudagsins. Þá hafði bóndi á ferðinni nærri Fairford-flugstöðinni séð mennina á þremur sendiferðabílum og segir hún að þeir hafi verið grímuklæddir og reynt að fela sig fyrir henni. Hún hringdi á lögregluna og mennirnir voru handteknir vegna gruns um að þeir hefðu brotið gegn lögum um meðferð sprengiefna. Í kjölfarið var svo bætt við að þeir væru grunaðir um skipulagningu hryðjuverka. Eins og áður segir var neyðarástandi lýst yfir og var lögreglan með gífurlegan viðbúnað á svæðinu. Öryggisráðstafanir í herstöðinni voru auknar til muna og embættismenn hafa talað um að komið hafi verið í veg fyrir hörmulega atburði. Sjá einnig: Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Einnig hafa breskir embættismenn talað um að erlent ríki hafi komið að málinu með einhverjum hætti, sem Rubio tók einnig undir í gærkvöldi. Í viðtali á Fox sagðist hann ekki geta tjáð sig almennilega um málið en gaf til kynna að atvikið hefði getað verið gífurlega alvarlegt. „Ég átta mig ekki á því af hverju Bretar slepptu þessum fimm mönnum,“ sagði Rubio. 🚨 MAJOR BREAKING: Sec. Marco Rubio announces a "FOREIGN ACTOR" was involved in the planned terrorist attack on RAF Fairford base UK — 5 of the suspects are now OUT ON BAIL"A LOT more news will come out on this.""I have to be careful, there are some things I cannot… pic.twitter.com/K5x3FjItI1— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 29, 2026 Flestum íbúum Whelford var gert að yfirgefa heimili sín og sýndi myndefni úr þyrlum og drónum að sprengjusérfræðingar voru að nota róbóta til að skoða sendiferðabílana þrjá. Búið var að merkja bílana tilteknu fyrirtæki, en nafnið var rangt og rangur litur á merki fyrirtækisins. Þetta fyrirtæki flytur eldsneyti á bóndabæi í Bretlandi og hefur verið talað um að tunnur hafi fundist í bílnum. Líklega engar sprengjur í bílnum Í gær var mönnunum fimm svo sleppt óvænt úr haldi lögreglu, sem vakti strax mikla furðu, og hafa litlar upplýsingar verið veittar um málið síðan. Það sem hefur verið sagt er að yfirvöld séu að skoða aðkomu annarra ríkja að málinu og það hvort að mennirnir hafi mögulega unnið ómeðvitað fyrir annað ríki. Spjótin hafa beinst að Íran, þar sem umrædd herstöð hefur verið notuð af Bandaríkjamönnum. Langdrægum sprengjuflugvélum hefur verið flogið þaðan til árása í Íran. Útlit er fyrir að engar sprengjur hafi fundist í sendiferðabílunum þremur og var íbúum Whelford í gær leyft að fara aftur heim til sín. Sjá einnig: Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Heimildarmenn Guardian segja það að mönnunum hafi verið sleppt benda til þess að talið sé að þeir hafi ekki haft í hyggju að fremja einhvers konar árás. Í frétt Sky News segir þó að öryggisgæsla sé enn mikil á svæðinu. Lögregluþjónar séu að stöðva bíla og ræða við fólk í þeim og vísa á brott þeim sem eiga ekki heima í þorpinu. Þá eru lögregluþjónar enn að störfum á vettvangi þar sem sendiferðabílarnir voru. Enn liggur ekkert fyrir um hvað mönnunum gekk til, eins og hvað þeir voru að gera og hvort þeir voru að gera það fyrir einhvern. Þá er ekki einu sinni vitað hvort þeir hafi verið að brjóta eitthvað af sér. England Bretland Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Fleiri fréttir Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Síðustu hermennirnir fara frá Írak, aftur Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Sjá meira