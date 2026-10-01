Tveir Danir hafa verið dæmd fyrir að hafa stolið Pokémon-spilum að verðmæti 132 þúsund danskra króna, eða því sem nemur 2,4 milljónum íslenskra króna. Dönsk lögregla segir þjófnað á verðmætum Pokémon-spilum hafa færst í vöxt og biðla til eigenda að passa upp á dótið sitt.
Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kemur fram að um hafi verið að ræða karl og konu á vesturhluta Sjálands. Konan var dæmd fyrir að hafa selt spilin og þar með svikið fé út úr verslun í bænum Ringsted. Þau hlutu annars vegar sextíu daga og hinsvegar fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Pokémon-spilin sem um ræðir eru komin aftur til eiganda síns. Hann hafði tilkynnt að þeim hefði verið stolið. Fram kemur í frétt DR að glæpamenn hafi í sívaxandi mæli haft augastað á slíkum spilum þar sem vinsældir þeirra og verðmæti hafi aukist gríðarlega á síðustu árum.
Vegna verðmætisins hvetur dönsk lögregla eigendur þeirra til þess að sýna varkárni, meðal annars á samfélagsmiðlum. Glæpamenn fylgist með spjallsvæðum á netinu og geti látið til skarar skríða ef þeir komast á snoðir um dýr Pokémon-spil. Lögregluþjónn líkir spilunum við skartgripi.