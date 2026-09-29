Leit í þremur sendiferðabílum sem voru nærri RAF Fairford-herstöðinni í Englandi er lokið en þar fannst nokkuð magn af bensíni en engin sprengiefni eins og talið var. Fimm breskum ríkisborgurum var í gær sleppt úr haldi en þeir höfðu verið handteknir vegna gruns um skipulagningu hryðjuverks og neyðarástandi lýst yfir við herstöðina í kjölfarið.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Fimm menn, allir breskir ríkisborgarar á þrítugsaldri, voru handteknir grunaðir um að hafa brotið lög um sprengiefni og síðar skipulagninu hryðjuverks eftir að þeir sáust aka um á sendiferðabílum nærri bresku herstöðinni síðasta sunnudag, þann 27. september.
Grunur lék þá á að sprengjur væru í bílunum þremur og leiddi það til umfangsmikilla öryggisaðgerða í kringum herstöðina sem er rekin af Bandaríkjaher en notuð af bæði breska og bandaríska flughernum.
Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær, mánudaginn 28. september, en yfirmaður hryðjuverkalögreglu Bretlands sagði að þeir yrðu undir nánu eftirliti og takmarkanir yrðu settar á ferðir þeirra og samskipti við aðra.
Mennirnir voru handteknir eftir að tilkynning barst frá bónda á svæðinu um grunsamlega menn á ferðinni á sendiferðabílum. Þá hafði bóndinn séð mennina í lambhúshettum við bílana og reyndu einhverjir þeirra að fela sig þegar lögreglan ók fram hjá þeim.
Búið var að merkja bílana tilteknu fyrirtæki, en nafnið var rangt og rangur litur á merki fyrirtækisins. Þetta fyrirtæki flytur eldsneyti á bóndabæi í Bretlandi og hafði verið talið líklegt að tunnur af bensíni fyndust í bílnum. Það reyndist svo vera rétt.
Meðal þeirra sem lýstu yfir furðu sinni á því að mönnunum fimm hafi verið sleppt eru Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna, en sá síðarnefndi sagðist ekki átta sig á því af hverju Bretar slepptu mönnunum úr haldi.
Þá kallaði Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands ráðherra sína til fundar vegna atviksins. Um var að ræða svonefndan COBRA-fund, þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og aðrir lykilaðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum.
Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar þorps á svæðinu hringdu í lögreglu vegna þriggja sendiferðabíla sem þóttu grunsamlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan eitt í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaðir um brot á lögum um sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverka.
Lögreglan í Bretlandi hefur sleppt úr haldi fimm mönnum sem grunaðir eru um að hafa brotið lög um sprengiefni og eru grunaðir um skipulagningu hryðjuverks. Mennirnir voru handteknir nærri stórri breskri herstöð á sunnudaginn en verður sleppt gegn tryggingu en yfirmaður hryðjuverkalögreglu Bretlands segir að þeir verði undir nánu eftirliti og takmarkanir settar á ferðir þeirra og samskipti við aðra.
Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengiefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkurra mínútna fjarlægð frá herstöð Bandaríkjanna í Fairford í Gloucestershire í Bretlandi í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðina í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian.