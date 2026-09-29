Erlent

Fundu elds­neyti en engin sprengi­efni í bílunum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Það vakti mikla furðu að mönnunum fimm hafi verið sleppt enda var neyðarástandi lýst yfir og öryggisráðstafanir í herstöðinni voru auknar til muna. Embættismenn töluðu um að komið hefði verið í veg fyrir hörmulega atburði.
Það vakti mikla furðu að mönnunum fimm hafi verið sleppt enda var neyðarástandi lýst yfir og öryggisráðstafanir í herstöðinni voru auknar til muna. Embættismenn töluðu um að komið hefði verið í veg fyrir hörmulega atburði. Getty

Leit í þremur sendiferðabílum sem voru nærri RAF Fairford-herstöðinni í Englandi er lokið en þar fannst nokkuð magn af bensíni en engin sprengiefni eins og talið var. Fimm breskum ríkisborgurum var í gær sleppt úr haldi en þeir höfðu verið handteknir vegna gruns um skipulagningu hryðjuverks og neyðarástandi lýst yfir við herstöðina í kjölfarið.

Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Fimm menn, allir breskir ríkisborgarar á þrítugsaldri, voru handteknir grunaðir um að hafa brotið lög um sprengiefni og síðar skipulagninu hryðjuverks eftir að þeir sáust aka um á sendiferðabílum nærri bresku herstöðinni síðasta sunnudag, þann 27. september.

Grunur lék þá á að sprengjur væru í bílunum þremur og leiddi það til umfangsmikilla öryggisaðgerða í kringum herstöðina sem er rekin af Bandaríkjaher en notuð af bæði breska og bandaríska flughernum.

Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær, mánudaginn 28. september, en yfirmaður hryðjuverkalögreglu Bretlands sagði að þeir yrðu undir nánu eftirliti og takmarkanir yrðu settar á ferðir þeirra og samskipti við aðra.

Mennirnir voru handteknir eftir að tilkynning barst frá bónda á svæðinu um grunsamlega menn á ferðinni á sendiferðabílum. Þá hafði bóndinn séð mennina í lambhúshettum við bílana og reyndu einhverjir þeirra að fela sig þegar lögreglan ók fram hjá þeim.

Búið var að merkja bílana tilteknu fyrirtæki, en nafnið var rangt og rangur litur á merki fyrirtækisins. Þetta fyrirtæki flytur eldsneyti á bóndabæi í Bretlandi og hafði verið talið líklegt að tunnur af bensíni fyndust í bílnum. Það reyndist svo vera rétt.

Meðal þeirra sem lýstu yfir furðu sinni á því að mönnunum fimm hafi verið sleppt eru Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna, en sá síðarnefndi sagðist ekki átta sig á því af hverju Bretar slepptu mönnunum úr haldi.

Þá kallaði Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands ráðherra sína til fundar vegna atviksins. Um var að ræða svonefndan COBRA-fund, þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og aðrir lykilaðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum.

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