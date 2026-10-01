Erlent

Skýrar vís­bendingar að Íranir eigi hlut að máli

Telma Tómasson skrifar
Andy Burnham er forsætisráðherra Bretlands.
Andy Burnham er forsætisráðherra Bretlands. Vísir/EPA

Bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar um að Íranir eigi hlut að máli í atvikinu við RAF Fairford-herstöðina á Englandi, sem leiddi til þess að fimm ungir menn voru handteknir og þrír bílar gerðir upptækir, en grunur lék á um ætluð hryðjuverk. 

Þetta er haft eftir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands á BBC, sem veitti þó ekki frekari upplýsingar.

Íranir hafa vísað þessum ásökunum á bug og sagði Abbas Aragchi utanríkisráðherra landsins að Bretar væru á rangri braut í rannsókn sinni. Fimmmenningarnir sem grunaðir eru um að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grannt er þó fylgst með þeim. 

Sú ákvörðun hefur verið harðlega gagnrýnd, meðal annars af Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Bretland Bandaríkin Íran

Tengdar fréttir

Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina

Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri bandarískri herstöð í landinu í fyrradag, þar sem fimm menn voru handteknir grunaðir um að leggja á ráðin um hryðjuverk og fyrir að brjóta lög um meðferð sprengiefna.

Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn

Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengiefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkurra mínútna fjarlægð frá herstöð Bandaríkjanna í Fairford í Gloucestershire í Bretlandi í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðina í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian.

Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir mennina fimm sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda „miklum skaða“ á stöðinni. Hann segir bandarísk yfirvöld hafa haft mennina undir eftirliti um nokkurt skeið og fagnar samstarfi við Breta.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið