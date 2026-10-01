Bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar um að Íranir eigi hlut að máli í atvikinu við RAF Fairford-herstöðina á Englandi, sem leiddi til þess að fimm ungir menn voru handteknir og þrír bílar gerðir upptækir, en grunur lék á um ætluð hryðjuverk.
Þetta er haft eftir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands á BBC, sem veitti þó ekki frekari upplýsingar.
Íranir hafa vísað þessum ásökunum á bug og sagði Abbas Aragchi utanríkisráðherra landsins að Bretar væru á rangri braut í rannsókn sinni. Fimmmenningarnir sem grunaðir eru um að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grannt er þó fylgst með þeim.
Sú ákvörðun hefur verið harðlega gagnrýnd, meðal annars af Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri bandarískri herstöð í landinu í fyrradag, þar sem fimm menn voru handteknir grunaðir um að leggja á ráðin um hryðjuverk og fyrir að brjóta lög um meðferð sprengiefna.
Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengiefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkurra mínútna fjarlægð frá herstöð Bandaríkjanna í Fairford í Gloucestershire í Bretlandi í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðina í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir mennina fimm sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda „miklum skaða“ á stöðinni. Hann segir bandarísk yfirvöld hafa haft mennina undir eftirliti um nokkurt skeið og fagnar samstarfi við Breta.