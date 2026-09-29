„Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kjartan Kjartansson skrifar 29. september 2026 09:56 Koparháfurinn er um fjögurra metra langur. Hann svamlaði fyrst upp skipaskurðinn í Busan í Suður-Kóreu 18. september. Vísir/EPA Síki er orðið helsti ferðamannastaður hafnarborgarinnar Busan í Suður-Kóreu eftir að stór koparháfur villtist þangað fyrr í þessum mánuði. Rúmlega sex hundruð þúsund manns hafa heimsótt staðinn undanfarna daga og hákarlinn fengið nafnbótina „háfhrifavaldur“. Kopaháfurinn birtist í þröngu síki í Busan, stærstu hafnarborg Suður-Kóreu, 18. september. Líffræðingar telja að háfurinn hafi elt bráð upp síkið en ekki ratað aftur út á haf. Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til þess að smala hákarlinum úr síkinu og út í sjó en án árangurs. Meðal annars reyndu áhafnir landhelgisgæslubáta að spauta vatni úr háþrýstidælum fyrir aftan háfinn til þess að stugga honum í átt að mynni síkisins. Í millitíðinni nýtur koparháfurinn gríðarlegra vinsælda. Garðurinn sem síkið liggur um fékk 607 þúsund heimsóknir frá 19. til 28. september en vanalega koma um 2.000 gestir þangað á dag. Borgaryfirvöld í Busan útnefndu hákarlinn heiðurssendiherra borgarinnar. Hann gengur undir nafninu Bukang-i í höfuðið á norðurhöfn Busan. Þá hlaut hann nafnbótina „Háfhrifavaldur“ (e. Shafluencer), að því er segir í frétt The Guardian. Hækkandi sjávarhiti lykilbreyta Vísindamenn segja að hákarlinn sé við stöðuga heilsu eins og er. Þeir hafa hins vegar áhyggjur af því að háfurinn fái ekki nóga fæðu eða hreyfingu ef hann kemst ekki fljótlega aftur til náttúrulegra heimkynna sinna. Hlýnun sjávar af völdum manna gæti átt þátt í því að hákarlinn hafi villst upp síkið. Choi Youn, heiðursprófessor í sjávarlíffræði við Kunsan-háskóla í Suður-Kóreu, segir að fisktegundir sem hákarlarnir lifa á hafi fært sig norður á bóginn vegna hlýnunar sjávar. Hákarlarnir hafi fylgt á eftir. „Hækkandi sjávarhiti verið vera grundvallarþáttur,“ segir Choi við The Korean Times. Þegar koparháfar festist í lokuðum svæðum hafi þeir tilhneigingu til þess að synda eftir jörðum og hringsóla endalaust í eina átt. Það telur Choi ástæðu þess að hákarlinn rati ekki út úr síkinu. Suður-Kórea Hafið Loftslagsmál Dýr Mest lesið Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent Fleiri fréttir „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Sjá meira