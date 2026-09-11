Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Kjartan Kjartansson skrifar 11. september 2026 14:58 Höfuðstöðvar Alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag í Hollandi. AP/Peter Dejong Utanríkisráðuneytið segir ekki koma til greina að Ísland segi sig frá Rómarsamþykktinni og að íslensk stjórnvöld styðji Alþjóðalega sakamáladómstólinn heilshugar. Bandaríkjastjórn þrýstir nú á NATO-ríki og önnur að segja sig frá dómstólum. Evrópska blaðið Politico greindi frá því í gær að Matthew Whitaker, sendifulltrúi Bandaríkjastjórnar, hefði beðið sendiherra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins um aðstoð við að grafa undan Alþjóðlega stríðsglæpadómstólnum á lokuðum fundi með þeim í höfuðstöðvum bandalagsins í Brussel í júlí. Vildi Whitaker að ríkin segðu sig frá Rómarsamþykkinni, stofnsáttmála dómstólsins. Varaði hann sendiherranna við því að Bandaríkjastjórn myndi fylgjast grannt með því hver styddu hana í þessu. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Vísis kemur fram að íslensk stjórnvöld styðji heilshugar við Alþjóðlega sakamáladómstólinn. Ísland hafi sem stofnaðili verið stoltur bakhjarl stofnunarinnar. „Ekki kemur til greina að Ísland segi sig frá Rómarsamþykktinni. Núverandi þróun heimsmálanna undirstrikar mikilvægi dómstólsins sem og alþjóðlegu baráttunnar gegn refsileysi þeirra sem fremja alþjóðaglæpi á borð við stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og hópmorð,“ segir í svarinu. Harma tilraunir til að grafa undan dómstólnum Bandaríkjastjórn er uppsigað við Alþjóðlega sakamáladómstólinn. Hún er ekki sjálf aðili að að dómstólnum enda hafa bandarísk stjórnvöld aldrei viðurkennt lögsögu hans. Þá er hún ósátt við að saksóknarar dómstólsins hafi gefið út handtökuskipanir á hendur ísraelskum ráðherrum vegna hernaðar Ísraela á Gasaströndinni frá árinu 2023. Til þess að setja þrýsting á dómstólinn hefur Bandaríkjastjórn lagt persónulegar refsiaðgerðir á nokkra saksóknara við hann. Þá hafa þau bannað bandarískum fyrirtækjum að veita stofnuninni þjónustu. AP-fréttastofan segir að fimm ríki hafi sagt sig frá Rómarsamþykktinni undanfarið. Venesúela og Tsjad gerðu það nýlega en áður höfðu Búrkína Fasó, Malí og Níger látið dómstólinn lönd og leið. Utanríkisráðuneytið segir að íslensk stjórnvöld harmi allar aðgerðir ríkja sem ætlaðar séu til að grafa undan sjálfstæði og hlutleysi dómstólsins. „Hér er um að ræða grundvallaratriði varðandi virðingu fyrir þjóðaréttinum sem er hornsteinn utanríkisstefnu Íslands,“ segir í svarinu. Tengist ekki spurningalista Bandaríkjamanna um fylgispekt ríkja Nýlega var sagt frá því að Bandaríkjastjórn hefði sent bandalagsríkjum sínum í NATO spurningarlista um stuðning þeirra við utanríkisstefnu Trump-stjórnarinnar. Listinn er talinn liður í áætlunum Bandaríkjastjórnar um að draga ur hernaðarviðbúnaði sínum í Evrópu. Íslensk stjórnvöld fengu spurningalistann sendan. Utanríkisráðuneytið hefur ekki viljað upplýsa hvort eða hvernig spurningunum hafi verið svarað. Í svarinu nú segir utanríkisráðuneytið að krafa Bandaríkjastjórnar á fundi NATO-sendiherranna í sumar sem Politico sagði frá tengist ekki spurningalistanum. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn var stofnaður árið 2002. Hann er fyrsta varanlega alþjóðstofnunin sem hefur umboð til þess að ákæra menn og dæma fyrir alþjóðlega glæpi eins og stríðglæpi, glæpi gegn mannkyninu, þjóðarmorð og árásarstríð. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Utanríkismál Bandaríkin NATO Donald Trump Mest lesið Kourani farinn úr landi Innlent Systir Haraldar er látin Erlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Innlent Fleiri fréttir Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi Braut reglur þegar hann minntist Steins Skera rúma fjóra milljarða af vegagerð Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Sjá meira