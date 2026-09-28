Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk

Úkraínskir hermenn hafa rekið Rússa á brott frá meira landsvæði í norðanverðu Dónetsk-héraði, þar sem Úkraínumenn hafa staðið í gagnsókn gegn Rússum um nokkurt skeið. Sókninni er ætlað að gera Rússum erfiðara að leggja undir sig „virkjabeltið“ svokallaða í Dónetsk og þar með restina af Donbas-svæðinu.
Herforinginn Andriy Biletsky, sem stýrir þriðju stórdeild (corps) úkraínska hersins og heldur utan um varnir Úkraínumanna á stórum hluta víglínunnar í austurhluta landsins, lýsti því yfir í dag að í heildina hefðu Úkraínumenn tekið um 176 ferkílómetra aftur af Rússum í aðgerðinni sem ber nafnið „Vivaldi“.
Úkraínumenn halda enn um fimmtungi Dónetsk-héraðs. Það svæði inniheldur nokkrar borgir sem búið er að víggirða mjög. Rússum hefur ítrekað reynst erfitt að taka úkraínskar borgir án gífurlegrar fyrirhafnar og mikils mannfalls og binda Úkraínumenn vonir við að geta stöðvað Rússa á þessu virkisbelti.
Helstu borgirnar í virkisbeltinu eru Kostíantínívka, Kramatorsk og Slóvíansk.
Vivaldi-aðgerðin hefur í einföldu máli sagt beinst gegn tilraunum Rússa til að umkringja virkisbeltið úr norðri og þannig reyna að komast hjá mannskæðum átökum um borgirnar þar.
Biletsky segir í yfirlýsingu sem birt var í dag að Úkraínumönnum hafi svo gott sem tekist að gera út af við drónasveitir Rússa á svæðinu og þannig gert Rússum erfiðara fyrir að hafa yfirsýn yfir hvað væri að gerast.
Þá hafi Úkraínumenn gabbað stjórnendur Rússa á svæðinu, sem hafi sent liðsauka á rangan stað og raunveruleg sókn Úkraínumanna hafi komið þeim á óvart. Biletsky segir um tvö þúsund Rússa hafa verið fellda og rúmlega 250 hafa verið handsamaða í þessum þriðja lið Vivaldi.
Í heildina halda Úkraínumenn því fram að fimm þúsund rússneskir hermenn hafi fallið síðan Vivaldi hófst.
Meðfylgjandi myndband á að varpa ljósi á Vivaldi og hvernig aðgerðin fór fram en þar má sjá myndefni af víglínunni í sambland við gervigreindarmyndbönd.
Чим обернувся обманний маневр у третьому сезоні «Вівальді»?Трійка знищила точки зльоту дронів елітного російського підрозділу «Рубікон» — їх зняли з напрямку. Вперше роботизовані БТР-60 підірвали найскладніші укріплення ворога. Штурмовики прорвали його найміцніші вузли оборони.… pic.twitter.com/5mwIHtyPKs— Третій армійський корпус (@ab3army) September 28, 2026
Чим обернувся обманний маневр у третьому сезоні «Вівальді»?Трійка знищила точки зльоту дронів елітного російського підрозділу «Рубікон» — їх зняли з напрямку. Вперше роботизовані БТР-60 підірвали найскладніші укріплення ворога. Штурмовики прорвали його найміцніші вузли оборони.… pic.twitter.com/5mwIHtyPKs
Samhliða hægagangi rússneskra hermanna á víglínunni í Úkraínu hafa Rússar gert umfangsmeiri árásir á borgir og bæi Úkraínu á undanförnum mánuðum. Skortur á flugskeytum í loftvarnarkerfi og nýjungar Rússa með þotuknúna sjálfsprengidróna hafa gert Úkraínumönnum erfiðara að verjast árásum Rússa.
Úkraínumenn hafa einnig verið að auka árásir sínar í Rússlandi og þá sérstaklega gegn olíuframleiðsluinnviðum. Sala olíuafurða er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins.
Sjá einnig: Veturinn verði Rússum erfiður
Í dag gerðu Rússar árásir á Kænugarð. Meðal annars beindust þær að skrifstofuhúsnæði, vöruskemmu fyrir matvæli og gegn Vísindastofnun Úkraínu.
Rescue efforts continue in the center of Kyiv, after Russians targeted the Academy of Sciences.At least one woman is dead and several wounded as rescuers search for survivors. pic.twitter.com/pNQngpWWg9— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 28, 2026
Rescue efforts continue in the center of Kyiv, after Russians targeted the Academy of Sciences.At least one woman is dead and several wounded as rescuers search for survivors. pic.twitter.com/pNQngpWWg9
Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, sagði við blaðamenn í Rússlandi í morgun að Úkraínumenn væru að gjalda fyrir árásir þeirra í Rússlandi að undanförnu.
„Auðvitað, forsetinn talaði einnig um þetta. Úkraína mun gjalda fyrir þær aðgerðir sem áttu sér stað á undanförnum mánuðum. Það er að gerast núna.“
Þá sagði Peskóv að hin sértæka hernaðaraðgerð, eins og Rússar kalla innrásina stundum, gengi áfram. Rússum væri nauðsynlegt að tryggja öryggi þeirra.
Ráðamenn í Suður-Kóreu hafa farið fram á að kollegar þeirra í Úkraínu biðji þá formlega afsökunar. Er það eftir að Vólódímír Selenskí sagði frá því að norðurkóreskir hermenn sem voru handsamaðir í Kúrsk í Rússlandi hefðu viljað fara til Suður-Kóreu og voru sendir þangað. Lee Jae Myung, forseti Suður-Kóreu, segir að með því að segja frá þessu hafi Selenskí brotið gegn samkomulagi milli ríkjanna.
Talsmaður Vladimírs Pútín segir að þriggja hliða fundur milli Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna gæti átt sér stað í náinni framtíð. Það sé þó ekki ljóst enn og viðræður við Bandaríkjamenn standi enn yfir. Vólódímír Selenskí segir að Bandaríkjamenn hafi lagt til að fundurinn fari fram í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Umfangsmiklar framkvæmdir á lóð Vladimírs Pútín í Sochi í suðurhluta Rússlands virðast vera að klárast. Lúxushús forsetans þar kallast Bocharov Ruchey og var jafnað við jörðu árið 2024 en nú virðist sem enn stærra hús hafi risið þar í staðinn. Framkvæmdin er fjármögnuð af ríkinu og unnin af manni sem tengist vini Pútíns persónulega.
Rússar eru líklegir til að gefa í þegar kemur að skuggastríði þeirra gegn Evrópu og að framkvæma fleiri fjölþáttaárásir á komandi mánuðum. Tölvuárásir, drónaárásir og skemmdarverk eru meðal þess sem kemur til greina en einhvers konar innrás í NATO-ríki þykir mjög ólíkleg.
Vólódímír Selenskí bað Donald Trump um „vetrarpakka“ af hernaðaraðstoð og þá sérstaklega um flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi, til að verjast skotflaugaárásum Rússa. Hann segir einnig að Bandaríkjamenn séu líklegir til að reyna að koma á vopnahléi sem snýr sérstaklega að orkuinnviðum í bæði Úkraínu og Rússlandi.