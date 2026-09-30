Á fimmta hundrað manns, að stærstum hluta börn, voru handtekin í Frakklandi í gær eftir að nemendur á unglingastigi lokuðu skólum sínum víðs vegar um landið í mótmælaskyni við of stóra bekki, kennaraskort og langan skóladag.
Innanríkisráðherra landsins sagði í frönskum fjölmiðlum að þriðjungur skólabarnanna hefði endað í varðhaldi lögreglu. Róstur varð í um fjögur hundruð skólum, en mótmælin hófust í París í síðustu viku og hafa síðan magnast og breiðst út um allt landið.
Í gær kveiktu framhaldsskólanemar í Lille, í norðurhluta Frakklands, í ruslatunnum og köstuðu flöskum, gangstéttarhellum og öðru lauslegu í lögregluna. Lögreglumenn svöruðu með táragasi eftir að mótmælendur skemmdu biðskýli strætisvagna og auglýsingaskilti, eftir því sem fram kemur í frétt Guardian.
„Ekkert réttlætir það að mæta til stofnana til að mótmæla, með grímur, með hulið andlit, vopnuð skotvopnum og bíða eftir íhlutun lögreglu bara til að ráðast á hana,“ segir Laurent Nunez innanríkisráðherra Frakklands. Hann segir að í átökunum í gær hafi saltsýru verið kastað á lögreglumenn í sjö tilvikum. Alls hafi 48 lögreglumenn slasast í átökunum víðs vegar um landið.
Einnig kom til átaka milli barna og lögreglu í Bordeaux, Rennes og Nantes í vesturhluta Frakklands og í Marseille í suðurhlutanum. Við Lamartine-menntaskólann í norðurhluta Parísar veifuðu nemendur skiltum þar sem kvartað var yfir of löngum stundatöflum. Á einu þeirra stóð: „8:00–18:00. Fleiri kennslustundir en svefnstundir.“