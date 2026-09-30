Farþegar hjálpuðu til við að yfirbuga annan flugmann vélar Flydubai sem var á leið frá Dúbaí til Tel Avív í morgun. Benjamin Netanjahú forsætisráðherra Ísraels segir flugmanninn hafa stungið kollega sinn í flugstjórnarklefanum með hníf og hafi ætlað að brotlenda vélinni.
Vélin fór í loftið frá alþjóðaflugvellinum í Dúbaí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum rúmlega þrjú í nótt að íslenskum tíma. Um borð voru um 150 manns og voru farþegarnir nær allir Ísraelar.
Samkvæmt gögnum frá flugvefnum Flightradar24 lækkaði vélin flugið skyndilega yfir Sádi-Arabíu um tveimur og hálfum tíma eftir flugtak. Hrapaði hún um meira en 17 þúsund fet, rúma fimm kílómetra, á innan við tveimur mínútum.
Skömmu síðar sendi hún frá sér neyðarkallið „squawk 7500“ sem tilkynnir um flugrán. Um klukkan 5:40 fór vélin í skamma stund inn í lofthelgi Jórdaníu áður en hún sneri aftur í lofthelgi Sádi-Arabíu. Þar hóf hún handvirkt aðflug áður en hún lenti í Tabak í norðvesturhluta landsins klukkan 6:58 að íslenskum tíma.
Benjamin Netanjahú forsætisráðherra Ísraels segir að farþegi vélarinnar hafi ásamt einum áhafnarmeðlimi brotist inn í flugstjórnarklefann og náð að yfirbuga annan flugmanninn sem þá hafði stungið flugstjórann með hníf. Reyndi flugmaðurinn einnig að skemma stjórnkerfi vélarinnar. Annar úr áhöfninni kom þá inn í klefann og náði stjórn á vélinni.
„Þessar hetjur björguðu mörgum mannslífum og sýndu einstakt hugrekki og útsjónarsemi. Þær björguðu mörgum mannslífum og komu í veg fyrir stórslys,“ er haft eftir Netanjahú.
„Allir öskruðu og héldu að þetta væri búið“
Flugmaðurinn var handtekinn við lendingu og yfirheyrður af yfirvöldum í Sádi-Arabíu en flugstjórinn og annar áhafnarmeðlimurinn sem aðstoðaði við yfirtökuna voru fluttir á sjúkrahús.
Farþegar hafa lýst skelfingu um borð í samtölum við fjölmiðla. Í viðtali hjá Reuters segir Yasmin Abukasis að dóttir hennar hafi hringt í sig og sagt að maður með hníf hafi þvingað einn flugmanninn niður á gólf og að blóð hafi verið um allt. Hún hafi heyrt öskur og flugmanninn kalla á hjálp.
„Vélin var stjórnlaus, allir öskruðu og héldu að þetta væri búið,“ bætir Abukasis við í viðtali við AP.
#BREAKING🚨 Cockpit video is now outShows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in bloodA Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilotsThe aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 30, 2026
#BREAKING🚨 Cockpit video is now outShows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in bloodA Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilotsThe aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw
Í myndbandi frá flugvélinni sem ritstjóri CNN News18 í Indlandi, Nabila Jamal, birtir sést þegar gert er að sárum flugmannsins sem var stunginn. Á X-síðu hennar kemur fram að flugmaðurinn sé indverskur.
Þá er haft eftir farþega í Jerusalem Post að farþegar framarlega í vélinni hafi rekið árásarmanninn út úr flugstjórnarklefanum eftir að flugmaðurinn var stunginn. Tveir flugmenn úr farþegahópnum hafi síðan aðstoðað við lendinguna.
Ísraelski varnarmálaráðherrann, Israel Katz, segir fyrstu vísbendingarnar benda til þess að annar flugmannanna hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa alla um borð. Hann kallaði atvikið tilraun til hryðjuverkaárásar í nafni heilags stríðs og hrósaði farþegunum sem yfirbuguðu flugmanninn.
A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026
A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS
Í yfirlýsingu Flydubai segir að deilur hafi komið upp í flugstjórnarklefanum og að áhöfn um borð hafi tryggt stjórn á vélinni og lent henni heilu og höldnu í Tabuk. Allir farþegar og áhöfn séu heil á húfi.
„Á þessu stigi eru undirliggjandi ástæður og tilgangur atviksins óþekkt og háð formlegri rannsókn,“ segir meðal annars í yfirlýsingu flugfélagsins sem hvetur fólk til að forðast „ótímabærar getgátur“.