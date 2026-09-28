Erlent

Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengda­for­eldrum sínum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Jonathan McKinsey var fjörutíu ára þegar hann lést.
Jonathan McKinsey var fjörutíu ára þegar hann lést. Skjaskot/Linkedin

Yfirmaður leikjaupplifunar hjá bandaríska fyrirtækinu The New York Times var skotinn til bana í Kaliforníu en tengdaforeldrar hans eru grunaðir um morðið. Þau voru handtekin nærri vettvangi morðsins örfáum mínútum eftir að vitni heyrðu skothvelli og sáu mann falla til jarðar.

Hinn fjörutíu ára gamli Jonathan McKinsey fannst látinn á bílastæði í borginni Dublin sem er tæpa sextíu kílómetra austan við San Fransisco í Kaliforníu en hann hafði verið skotinn oft. Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi.

Shouyong Zhang og Shili Chen, tengdaforeldrar hans, sem eru bæði á áttræðisaldri, eiga yfir höfði sér margvíslegar ákærur, þar á meðal fyrir morð af ásetningi, er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.

Vitni hafi lýst því fyrir staðarmiðlum að þau hafi heyrt fjölda skothvella með stuttu millibili og svo séð mann falla til jarðar.

„Ég sá manninn falla til jarðar, hann var allur úti í blóði á höfðinu og búknum,“ er haft eftir Assad Razawi, íbúa á svæðinu, en dóttir hans hafi einnig bætt við að faðir hennar hefði séð hjónin, Zhang og Chen, „ganga saman og síðan rólega í burtu frá skotárásinni“.

Þá hefur verið greint frá því að hjónin hafi verið handtekin nokkrum mínútum síðar af lögreglumanni sem átti leið hjá. Þau hafi verið nærri svæðinu í nokkra stund eftir árásina.

Staðarmiðlar hafa greint frá því að McKinsey hafi staðið í erfiðum skilnaðardeilum en eiginkona hans hafi farið fram á nálgunarbann vegna heimilisofbeldis gegn honum fyrir tæpu ári. Þau hafi verið gift frá því árið 2011.

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