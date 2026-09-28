Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Freyja Þórisdóttir skrifar 28. september 2026 23:37 Jonathan McKinsey var fjörutíu ára þegar hann lést. Skjaskot/Linkedin Yfirmaður leikjaupplifunar hjá bandaríska fyrirtækinu The New York Times var skotinn til bana í Kaliforníu en tengdaforeldrar hans eru grunaðir um morðið. Þau voru handtekin nærri vettvangi morðsins örfáum mínútum eftir að vitni heyrðu skothvelli og sáu mann falla til jarðar. Hinn fjörutíu ára gamli Jonathan McKinsey fannst látinn á bílastæði í borginni Dublin sem er tæpa sextíu kílómetra austan við San Fransisco í Kaliforníu en hann hafði verið skotinn oft. Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi. Shouyong Zhang og Shili Chen, tengdaforeldrar hans, sem eru bæði á áttræðisaldri, eiga yfir höfði sér margvíslegar ákærur, þar á meðal fyrir morð af ásetningi, er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Vitni hafi lýst því fyrir staðarmiðlum að þau hafi heyrt fjölda skothvella með stuttu millibili og svo séð mann falla til jarðar. „Ég sá manninn falla til jarðar, hann var allur úti í blóði á höfðinu og búknum,“ er haft eftir Assad Razawi, íbúa á svæðinu, en dóttir hans hafi einnig bætt við að faðir hennar hefði séð hjónin, Zhang og Chen, „ganga saman og síðan rólega í burtu frá skotárásinni“. Þá hefur verið greint frá því að hjónin hafi verið handtekin nokkrum mínútum síðar af lögreglumanni sem átti leið hjá. Þau hafi verið nærri svæðinu í nokkra stund eftir árásina. Staðarmiðlar hafa greint frá því að McKinsey hafi staðið í erfiðum skilnaðardeilum en eiginkona hans hafi farið fram á nálgunarbann vegna heimilisofbeldis gegn honum fyrir tæpu ári. Þau hafi verið gift frá því árið 2011. Lögreglumál Erlend sakamál Dómsmál Bandaríkin Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Fleiri fréttir Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Sjá meira