Starship á sporbraut í fyrsta sinn Samúel Karl Ólason skrifar 28. september 2026 14:38 Starship skotið á loft frá Stjörnustöðinni svokölluðu í Texas. AP/Eric Gay Starfsmönnum SpaceX hefur tekist að koma geimfarinu Starship á sporbraut í fyrsta sinn. Geimfarið hefur þó nokkrum sinnum verið sent kringum jörðina en aldrei eins hátt og það fór í dag. Þar var geimskipið notað til að koma 26 nýjum Starlink-gervihnöttum á braut um jörðu. Geimskipinu var skotið á loft frá bækistöðvum SpaceX í Texas í dag og heppnaðist geimskotið nokkuð vel, fyrir utan það að svo virtist sem ekki hefði kviknað á nokkrum hreyflum Supher-Heavy hluta geimfarsins. Það er fyrsti hluti samstæðunnar en hann var látinn líkja eftir lendingu á jörðu niðri á Mexíkóflóa. Fyrst eftir að geimskipinu var skotið á loft voru uppi efasemdir um að hægt væri að koma því alveg á sporbraut, eða í um 275 kílómetra hæð, vegna bilunar að minnsta kosti eins hreyfils. Það gekk þó eftir og voru í kjölfarið 26 V3 Starlink gervihnettir settir á braut um jörðu. Þeir eiga að bæta netkerfið SpaceX töluvert. Sjá einnig: Umdeildur gervihnöttur orðinn eitt bjartasta fyrirbærið á næturhimninum Hér að neðan má sjá geimskotið í dag. Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026 Framtíð SpaceX Starship og eldflaugin Super Heavy eru stærsta samstæða sem byggð hefur verið og var þeim skotið á loft frá stjórnstöð SpaceX í Texas. Geimfarið fór á braut um jörðu en eldflaugin sneri aftur til jarðar og líkti eftir lendingu á Mexíkóflóa. Bæði stig kerfisins eru hönnuð til að geta verið notuð fljótt aftur, eins og SpaceX hefur gert með Falcon-eldflaugarnar. Stæða Super Heavy eldflaugarinnar og Starship er 124 metrar á hæð. Eldflaugin er búin 33 Raptor hreyflum sem brenna metan og fljótandi súrefni. Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy boosted back towards its splashdown site in the Gulf of America pic.twitter.com/0DcBz1wayt— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026 Starship á að vera grunnurinn að framtíð SpaceX. Með því að þróa fullkomlega endurnýtanlega eldflaug og geimfar gæti fyrirtækið dregið enn frekar úr kostnaði við geimskot og framkvæmt þau mun oftar en samkeppnisaðilar. Nota á Starship og Super Heavy til að flytja menn og birgðir til tunglsins og jafnvel lengra út í geim með mun minni tilkostnaði en samkeppnisaðilar hafa burði til. Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/pEIjC2Aae1— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026 Nú eru vonir bundnar við það að næst þegar Starship verður skotið upp seinna á þessu ári verði reynt að lenda geimfarinu aftur í Texas. Elon Musk, stofnandi, segir að ef það heppnast verði mögulega reynt að skjóta sama geimfari aftur út í geim í lok ársins eða byrjun þess næsta. Þróun Starship hefur ekki gengið eftir vonum hjá SpaceX en vonast er til þess hægt verði að nota geimfarið til að lenda mönnum á tunglinu í náinni framtíð. Bandaríkin Geimurinn SpaceX Elon Musk Tækni Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Innlent Fleiri fréttir Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Sjá meira