Erlent

Starship á spor­braut í fyrsta sinn

Samúel Karl Ólason skrifar
Starship skotið á loft frá Stjörnustöðinni svokölluðu í Texas.
Starship skotið á loft frá Stjörnustöðinni svokölluðu í Texas. AP/Eric Gay

Starfsmönnum SpaceX hefur tekist að koma geimfarinu Starship á sporbraut í fyrsta sinn. Geimfarið hefur þó nokkrum sinnum verið sent kringum jörðina en aldrei eins hátt og það fór í dag. Þar var geimskipið notað til að koma 26 nýjum Starlink-gervihnöttum á braut um jörðu.

Geimskipinu var skotið á loft frá bækistöðvum SpaceX í Texas í dag og heppnaðist geimskotið nokkuð vel, fyrir utan það að svo virtist sem ekki hefði kviknað á nokkrum hreyflum Supher-Heavy hluta geimfarsins. Það er fyrsti hluti samstæðunnar en hann var látinn líkja eftir lendingu á jörðu niðri á Mexíkóflóa.

Fyrst eftir að geimskipinu var skotið á loft voru uppi efasemdir um að hægt væri að koma því alveg á sporbraut, eða í um 275 kílómetra hæð, vegna bilunar að minnsta kosti eins hreyfils. Það gekk þó eftir og voru í kjölfarið 26 V3 Starlink gervihnettir settir á braut um jörðu. Þeir eiga að bæta netkerfið SpaceX töluvert.

Sjá einnig: Umdeildur gervihnöttur orðinn eitt bjartasta fyrirbærið á næturhimninum

Hér að neðan má sjá geimskotið í dag.

Framtíð SpaceX

Starship og eldflaugin Super Heavy eru stærsta samstæða sem byggð hefur verið og var þeim skotið á loft frá stjórnstöð SpaceX í Texas. Geimfarið fór á braut um jörðu en eldflaugin sneri aftur til jarðar og líkti eftir lendingu á Mexíkóflóa.

Bæði stig kerfisins eru hönnuð til að geta verið notuð fljótt aftur, eins og SpaceX hefur gert með Falcon-eldflaugarnar. Stæða Super Heavy eldflaugarinnar og Starship er 124 metrar á hæð. Eldflaugin er búin 33 Raptor hreyflum sem brenna metan og fljótandi súrefni.

Starship á að vera grunnurinn að framtíð SpaceX. Með því að þróa fullkomlega endurnýtanlega eldflaug og geimfar gæti fyrirtækið dregið enn frekar úr kostnaði við geimskot og framkvæmt þau mun oftar en samkeppnisaðilar. Nota á Starship og Super Heavy til að flytja menn og birgðir til tunglsins og jafnvel lengra út í geim með mun minni tilkostnaði en samkeppnisaðilar hafa burði til.

Nú eru vonir bundnar við það að næst þegar Starship verður skotið upp seinna á þessu ári verði reynt að lenda geimfarinu aftur í Texas. Elon Musk, stofnandi, segir að ef það heppnast verði mögulega reynt að skjóta sama geimfari aftur út í geim í lok ársins eða byrjun þess næsta.

Þróun Starship hefur ekki gengið eftir vonum hjá SpaceX en vonast er til þess hægt verði að nota geimfarið til að lenda mönnum á tunglinu í náinni framtíð.

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