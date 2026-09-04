Utanríkisráðuneytið vill ekki veita upplýsingar um það hvort íslenska ríkið sé búið að svara sérstökum spurningalista sem ríkisstjórn Bandaríkjanna sendi á önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins og hvernig honum hafi verið svarað, ef svo er. Eðli umræddra upplýsinga og hagsmunir sem þær tengjast mæli gegn opinberun þeirra.
Umræddur listi var sendur í síðasta mánuði en hann er liður í áætlunum Bandaríkjamanna í að draga úr viðbúnaði í Evrópu.
Ein spurningin á honum snýst um það hvort viðkomandi ríkisstjórnir hafi stutt utanríkisstefnu Bandaríkjanna og þá með opinberum hætti.
Önnur er um það hvort ríkisstjórnirnar hafi bannað Bandaríkjamönnum að nota herstöðvar í ríkjum þeirra og er meðal annars vísað til stríðs Bandaríkjanna gegn Íran og hernaðaraðgerðarinnar þegar Nicolas Maduro, forseti Venesúela, var numinn á brott.
Í báðum tilfellum höfðu bandalagsríki Bandaríkjanna ekki verið látin vita af því að hernaðaraðgerðir stæðu til.
Spurningarnar snúast einnig um það hvort viðkomandi ríki kaupi hergögn af bandarískum vopnaframleiðendum. Þá er einnig spurt, samkvæmt Bloomberg, um það hvaða afstöðu umræddar ríkisstjórnir hafi til viðmiða innan Evrópusambandsins gagnvart vopnakaupum frá Bandaríkjunum.
Ríkisútvarp Finnlands sagði frá því fyrr í vikunni að Finnar væru búnir að svara spurningalistanum. Þá var haft eftir heimildarmönnum miðilsins að svörin væru byggð á „staðreyndum“ og þeim væri ekki ætlað að skjalla Trump.
Vísir sendi á dögunum fyrirspurn á ráðuneytið um það hvort búið væri að svara spurningalistanum og hvort hægt væri að sjá hann og svörin. Svarið má sjá hér að neðan:
„Bandaríkin og aðildarríki Atlantshafsbandalagsins eiga í virku samráði um langtímaviðbúnað og hernaðarlega getu Bandaríkjanna í Evrópu. Samráð fer fram innan bandalagsins með þátttöku allra aðildarríkja og er umræddur spurningalisti einn af mörgum þáttum í þeirri heildarvinnu.
Umrætt gagn varðar samskipti Íslands og Bandaríkjanna sem byggjast á gagnkvæmu trausti - og samstarf á vettvangi Atlantshafsbandalagsins á sviði öryggis- og varnarmála.
Utanríkisráðuneytið telur að eðli upplýsinganna og þeir hagsmunir sem þeim tengjast mæli gegn afhendingu gagnsins.“