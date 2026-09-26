Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Rafn Ágúst Ragnarsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 26. september 2026 22:27 Hópurinn hjólaði þrettán hundruð kílómetra á einni viku. Vísir/Þorgeir Örn Tryggvason Hjólahópurinn Team Rynkeby afhenti Umhyggju, félagi langveikra barna og fjölskyldna þeirra, rúmlega 32 milljónir króna í dag. Féð safnaðist á liðnu ári samhliða undirbúningi hópsins fyrir um 1.300 kílómetra hjólaferð frá Danmörku til Parísar. „Við erum virkilega stolt af árangrinum okkar og það er rosalega gaman að fá að afhenda svona félagi svona upphæð,“ segir Elvar Jónsson, liðsstjóri Team Rynkeby. Söfnunin stendur yfir nær allt árið. Nýtt lið er valið á haustin og þá hefst bæði æfingatímabilið og fjáröflunin. Stór hluti fjárins kemur frá fyrirtækjum sem kaupa pláss fyrir merki sín á hjólabúningum liðsins. Þá stendur hópurinn fyrir ýmsum viðburðum yfir árið og rennur allt sem safnast til Umhyggju. Yfir 50 á hitamælinum Hápunktur verkefnisins er síðan hjólaferðin sjálf. Liðið hjólar frá Danmörku til Parísar, um 1.300 kílómetra á einni viku. Elvar segir hjóladagana jafnan vera átta til tíu klukkustunda langa. „Þetta er mjög mikið álag,“ segir hann. Ferðin í ár gekk að hans sögn nánast fullkomlega og engin slys urðu á leiðinni. Síðustu dagana þurfti hópurinn þó að glíma við mikla hitabylgju. Tékkinn kominn til Umhyggju.Þorgeir Örn Tryggvason „Hitamælarnir okkar voru að fara yfir 50 gráður en svona opinberi hitinn var að fara yfir 40,“ segir Elvar. Hópurinn brást við hitanum með því að drekka mikið og leggja fyrr af stað á morgnana til að forðast heitasta hluta dagsins. Skilaboðin að heiman hjálpa Á leiðinni fá hjólreiðamennirnir sérstök umslög með hvatningarskilaboðum frá langveikum börnum og foreldrum þeirra. Elvar segir þau skipta miklu þegar þreytan fer að segja til sín. „Eftir tvo, þrjá daga þá er þetta orðið erfitt og þá að geta sest upp í rúm og lesið skilaboð að heiman, það hjálpar manni alltaf.“ Skilaboðin séu frá börnunum og fjölskyldum þeirra sem söfnunin er ætluð að styðja. „Þetta eru svona hvatningarskilaboð og þau virka.“ „Þarna er maður að uppskera“ Elvar hefur sjálfur tekið þátt í verkefninu níu sinnum. Þótt hann segist hafa mikið gaman af hjólreiðunum og ferðalaginu sjálfu sé afhending söfnunarfjárins hápunktur ársins. „Það gefur manni virkilega gott í hjartað. Ég hef mjög gaman af því að hjóla og ég hef gaman af því að vera í ferðalaginu en þetta er svona hápunktur ársins hjá mér. Þarna er maður að uppskera.“ Við afhendinguna gáfu þeir Ísleifi Inga Ævarssyni, sem greindist með eitilfrumukrabbamein í september á síðasta ári, sérstaka hjólatreyju. Ísleifi afhent treyjan.Vísir/Þorgeir Örn Tryggvason Elvar segir verkefnið ekki mögulegt án þeirra fjölmörgu sem leggi hönd á plóg. „Mig langar bara til þess að þakka öllum sem tóku þátt í þessu ferðalagi og öllum styrktaraðilunum sem gerðu okkur kleift að afhenda Umhyggju allt söfnunarféð.“ Börn og uppeldi Krabbamein Góðverk Mest lesið Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Innlent „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent Þyrlan lenti við Hörpu Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Innlent Fleiri fréttir Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Sjá meira