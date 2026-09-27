Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. september 2026 00:03 Íbúar flögguðu írska fánanum í hálfa stöng við fréttirnar. Getty Óraníureglunni verður heimilt að ganga um Garvaghy Road í Portadown á Norður-Írlandi í fyrramálið, í fyrsta sinn í 28 ár. Áfrýjunardómstóll í Belfast felldi seint á laugardagskvöld úr gildi tímabundið bann sem hafði verið lagt við göngunni aðeins nokkrum klukkustundum áður. Ákvörðunin hefur vakið miklar áhyggjur á Norður-Írlandi enda var deilan um árlega Drumcree-gönguna eitt eldfimasta deilumál síðustu ára átakanna þar. Hverfið umhverfis Garvaghy Road er að mestu byggt írskum þjóðernissinnum og kaþólikkum en Óraníureglan eru mótmælendasamtök nátengd vopnuðum sveitum sambandssinna á síðustu öld. Gangan á að hefjast við Drumcree-kirkju klukkan átta í fyrramálið, sunnudagsmorgun, samkvæmt umfjöllun Guardian. Aðeins 35 manns mega taka þátt, engar lúðrasveitir verða með í för og stuðningsmönnum er ekki heimilt að fylgja göngunni. Erfitt að ofmeta vantraustið Í kjölfar ákvörðunar svokallaðrar skrúðgöngunefndar Norður-Írlands um að heimila gönguna leituðu samtök íbúa við Garvaghy Road til dómstóla. Eftir fimm klukkustunda málflutning ákvað dómari við Hæstarétt Norður-Írlands að stöðva gönguna tímabundið. Dómarinn, Justice Smyth, reyndi áður að fá Óraníuregluna og íbúasamtökin til að komast að samkomulagi um að fresta göngunni. Hún sagði vantraustið milli hópanna svo mikið að erfitt væri að ofmeta það og hvatti aðila til að „stíga frá brúninni“ friðarins vegna á Norður-Írlandi. Óraníureglan féllst ekki á að fresta göngunni og málinu var áfrýjað. Skömmu fyrir miðnætti var tímabundna bannið fellt úr gildi og stendur ákvörðun skrúðgöngunefndarinnar því óhögguð. Barnungir bræður drepnir í óeirðunum Málið á rætur að rekja langt aftur í tímann en í fersku minni eru deilurnar um Garvaghy Road-gönguna á seinni hluta tíunda áratugarins, þegar friðarumleitanir á Norður-Írlandi stóðu sem hæst. Óraníureglan hafði um langt skeið gengið árlega frá Drumcree-kirkju og niður Garvaghy Road. Gangan á sér langa sögu allt frá nítjándu öld en íbúasamsetning hverfisins hefur síðan breyst og hefur hverfið í kringum Garvaghy Road orðið kaþólskt og sameiningarsinnað að mestu. Árin 1995 til 1998 einkenndust af gríðarlegum öryggisviðbúnaði í kringum göngurnar, götubardögum, vegatálmum og óeirðum. Á seinni hluta tíunda áratugarins árum voru þúsundir lögreglumanna og hermanna kallaðir út til að halda fylkingunum aðskildum. Aðeins nokkrum mánuðum eftir undirritun samkomulagsins sem kennt er við föstudaginn langa og lögðu grunn að friði á Norður-Írlandi komst Garvaghy Road aftur í hámæli. Óraníureglunni var þá meinað að ganga um Garvaghy Road og mótmæltu sambandssinnar því víða um landið. Á meðan mótmælunum stóð var bensínsprengju kastað inn í heimili hinnar kaþólsku Quinn-fjölskyldu í Ballymoney. Þrír ungir bræður, hinn ellefu ára Richard, tíu ára Mark og níu ára Jason, létust í eldinum. Norður-Írland Mest lesið Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Innlent „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Fleiri fréttir Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Sjá meira