Innlent

Tómas kominn aftur til starfa

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tómas Guðbjartsson skurðlæknir.
Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Vísir/Egill

Tómas Guðbjartsson hjartaskurðlæknir er kominn aftur til starfa á Landspítalanum eftir rúmlega tveggja ára veikindaleyfi.

Runólfur Pálsson forstjóri Landspítalans staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.

Greint var frá því í janúar 2024 að Tómas væri farinn í leyfi frá Landspítalanum. Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins kom hann aftur til starfa fyrr í þessum mánuði.

Ríkið bótaskylt

Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt í maí á þessu ári vegna þess sem héraðsdómur mat saknæma háttssemi Tómasar í tengslum í ígræðslu plastbarka í Erítreumanninn Andemariam Bayene.

Merhawit Tesfaslase, ekkja Andemariams Teklesenbet Beyene, höfðaði mál gegn íslenska ríkinu fyrir héraðsdómi vegna tjóns og miska eftir andlát Andemariams. Hann fékk ígræddan plastbarka í Svíþjóð í aðgerð Paolo Macchiarini. Aðgerðin dró hann til dauða þrjátíu mánuðum síðar. Seinna átti eftir að koma í ljós að Macchiarini hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni og hann dæmdur til fangelsisvistar vegna aðgerðarinnar og tveggja annarra.

Meðferðarlæknir Andemariams var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Hann tók einnig þátt í aðgerðinni örlagaríku í Svíþjóð.

Dómnum áfrýjað

Í dómnum segir að Tómas hafi sýnt stórfellt gáleysi sem leiddi til tjóns og andláts Andemariams, hann hafi brotið lög og reglur um sjúkraskrár, farið gegn læknalögum og fram hjá yfirmönnum sínum í aðdraganda aðgerðarinnar. Þá segir að Tómas hafi nýtt sér dauðvona mann í viðkvæmri stöðu í auglýsingaskyni og sem tæki til að efla akademískan frama og eigin hagsmuni.

Í kjölfar dómsins sagði Tómas fréttaflutning af málinu hafa verið óvæginn. Dómari héraðsdóms hefði snúið alvarlega út úr málavöxtum í rökstuðningi sínum og að atvikalýsing þar sé í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu.

Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms.

Plastbarkamálið Landspítalinn

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