Tómas kominn aftur til starfa Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. september 2026 18:52 Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Vísir/Egill Tómas Guðbjartsson hjartaskurðlæknir er kominn aftur til starfa á Landspítalanum eftir rúmlega tveggja ára veikindaleyfi. Runólfur Pálsson forstjóri Landspítalans staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Greint var frá því í janúar 2024 að Tómas væri farinn í leyfi frá Landspítalanum. Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins kom hann aftur til starfa fyrr í þessum mánuði. Ríkið bótaskylt Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt í maí á þessu ári vegna þess sem héraðsdómur mat saknæma háttssemi Tómasar í tengslum í ígræðslu plastbarka í Erítreumanninn Andemariam Bayene. Merhawit Tesfaslase, ekkja Andemariams Teklesenbet Beyene, höfðaði mál gegn íslenska ríkinu fyrir héraðsdómi vegna tjóns og miska eftir andlát Andemariams. Hann fékk ígræddan plastbarka í Svíþjóð í aðgerð Paolo Macchiarini. Aðgerðin dró hann til dauða þrjátíu mánuðum síðar. Seinna átti eftir að koma í ljós að Macchiarini hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni og hann dæmdur til fangelsisvistar vegna aðgerðarinnar og tveggja annarra. Meðferðarlæknir Andemariams var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Hann tók einnig þátt í aðgerðinni örlagaríku í Svíþjóð. Dómnum áfrýjað Í dómnum segir að Tómas hafi sýnt stórfellt gáleysi sem leiddi til tjóns og andláts Andemariams, hann hafi brotið lög og reglur um sjúkraskrár, farið gegn læknalögum og fram hjá yfirmönnum sínum í aðdraganda aðgerðarinnar. Þá segir að Tómas hafi nýtt sér dauðvona mann í viðkvæmri stöðu í auglýsingaskyni og sem tæki til að efla akademískan frama og eigin hagsmuni. Í kjölfar dómsins sagði Tómas fréttaflutning af málinu hafa verið óvæginn. Dómari héraðsdóms hefði snúið alvarlega út úr málavöxtum í rökstuðningi sínum og að atvikalýsing þar sé í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu. Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms. Plastbarkamálið Landspítalinn Mest lesið Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Þyrlan lenti við Hörpu Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Buxnalaus Lalli olli glundroða Innlent Fleiri fréttir Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Sjá meira