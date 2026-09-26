Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Agnar Már Másson skrifar 26. september 2026 18:59 Barinn hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að fjallað var um málið í Boston Globe. Samsett Mynd Hinsegin bar í bandarískum smábæ hefur ratað í kastljós heimsmiðla eftir að eigandinn tók þá umdeildu ákvörðun að aflétta grímuskyldu á laugardögum, sem vakti hörð viðbrögð frá fastakúnnum. Frá því að atburðirnir voru raktir í nýlegri umfjöllun Boston Globe um barinn hefur málið farið sem eldur um sinu í netheimum. Hinn 31. ágúst birti Last Ditch Bar, lesbíubar í Greenfield í Massachusetts, færslu á samfélagsmiðlum til þess að auglýsa dagskrá komandi daga. Í færslunni var tekið fram að á laugardögum yrði nú valkvætt – en ekki lengur nauðsynlegt – að vera með grímu. Frá því að barinn var opnaður árið 2025 hafa gestir barsins verið krafðir um að vera ávallt með KN-95 grímu „eða betri“ til að draga úr Covid-smithættu og til að koma til móts við þá gesti sem hafa veikt ónæmiskerfi. Last Ditch, umræddum hinsegin bar.Google reviews Jackie Matellian, eigandi barsins, lýsti því við Globe að reksturinn gengi illa og því hafi hún viljað prófa að afnema grímuskylduna einn dag í viku til að stækka kúnnahópinn. Hún ynni mörg stöf og byggi í bílnum sínum til að halda barnum gangandi. Barinn er einnig sniðinn þannig að viðskiptavinir borga það sem þeir vilja fyrir vörurnar. Í apríl hafi hún sent út hjálparkall til nærsamfélagsins til að afla fjögurra þúsunda dollara, og tókst að safna tólf þúsundum dollara. Engu að síður hafi róðurinn verið þungur einkum eftir að hinir tveir stofnendur barsins höfðu hætt. „Drepið fatlað fólk“ Þessi tilbreyting, afnám grímuskyldu á laugardögum, féll aftur á móti misvel í kramið hjá fastagestum og allt ætlaði um koll að keyra í kommentakerfinu. „[F]ólk eins og þið drepið fatlað fólk í nafni eigin þæginda og tómstunda,“ skrifaði einn í ummælakerfinu á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Last Ditch (@lastditchbar) „Ég vona að kveikt verði í staðnum fyrir að ræna þá með skert ónæmiskerfi laugardagsáformum sínum bara til að kreista út aukatekjur frá fólki sem mismunar fötluðum,“ skrifaði annar. Kommentakerfinu hefur nú verið lokað en sumir lýstu samt ánægju vegna breytinganna en aðrir sökuðu staðinn um fötlunarfordóma fyrir að slaka á sóttvarnarráðstöfunum vegna þess sem þeir töldu vera faraldur sem enn stæði yfir. Smit af völdum kórónuveirunnar hefur ekki verið skráð í Greenfield í tvö ár. Afsökunarbeiðnin reyndist olía á eldinn Svo hörð voru viðbrögðin að forsvarsmenn Last Ditch fundu sig knúna til þess að gefa út afsökunarbeiðni: „Okkur þykir leitt hve afslappaður og afskiptalaus tónninn var þegar við tilkynntum um breytingar á reglum og dagskrá sem höfðu áhrif á þau okkar sem búa við mestu samtvinnunina,“ sagði í tilkynningunni en hugtakið samtvinnun merkir það þegar fólk tilheyrir fleiri en einum jaðarsettum hópi. „Við skiljum að allir standa frammi fyrir mismunandi samtvinnun og við erum alltaf að vinna að því að taka fullt tillit til allra þarfa.“ Þessi afsökunarbeiðni reyndist olía á eldinn, einkum þar sem forsvarsmenn Last Ditch gleymdu að setja „alt-text“, þ.e. viðbótartexta fyrir sjónskerta, við Instagram-færsluna. „Þetta er ekki aðgengileg færsla,“ skrifaði einn notandi. Smábær í kastljósi heimsmiðla Í umfjöllun Boston Globe er saga barsins rakin en hann var stofnaður í fyrra eftir að tveimur hinsegin börum í bæjarfélaginu hafði verið lokað. Barinn er auglýstur „fyrir lessur, trans fólk, kynvillinga, verkafólk og vini þeirra“ og er því sömuleiðis hugsaður sem öruggt rými fyrir hina ýmsu jaðarhópa. Um 17 þúsund manns búa í Greefield en fljótt rataði málið í bandarísku landsmiðlana, svo sem Atlantic, New York Post og Fox News. Nú hefur verið lokað fyrir einkunnagjöf og gagnrýni á Google-síðu barsins eftir að færslur fóru að hrannast þar inn. Málið hefur sömuleiðis ratað í marga af stærri fjölmiðlum Bandaríkjanna en forsvarsmenn barsins tjáðu sig loksins opinberlega um málið í gær. Þar er hvatt til stillingar og enn fremur eru kúnnar beðnir um að „hætta að áreita Soe Noire“ sem er sviðslistamaður sem var til tals í umfjöllun Globe um málið og gagnrýndi afnám grímuskyldunnar. 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