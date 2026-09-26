Um það bil fimmtíu manns eru mættir á Austurvöll fyrir utan Alþingishúsið til að mótmæla ríkisstjórninni. Tæplega sjö hundruð sögðust ætla að mæta.
Viðburðurinn Fellum þessa ríkisstjórn var stofnaður af Alexöndru Mist Halldórsdóttur á Facebook. Í lýsingu viðburðarins er efnt til mótmæla vegna ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
Ekki er ein sérstök uppákoma eða ákvörðun að baki mótmælunum miðað við lýsingu viðburðarins.
„Látum í okkur heyra og mótmælum hækkunum og segjum burt með þessa ríkisstjórn. Mætum með trommur, lúðra, skilti og allt mögulegt,“ segir í lýsingunni.
Alls höfðu um 5500 manns brugðist við viðburðinum. 659 sögðust ætla að mæta og taka þátt í mótmælunum en tæplega fimm þúsund manns sögðust hafa áhuga. Viktor Freyr, ljósmyndari Vísis, er á svæðinu og miðað við ljósmyndir hans má telja að á milli fimmtíu og sjötíu mótmælendur séu mættir á Austurvöll.