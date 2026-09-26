Innlent

Tugir mættir til þess að mót­mæla ríkis­stjórninni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Einn mætti með skilti sem á stendur Hættið að ræna heimilin!!
Einn mætti með skilti sem á stendur Hættið að ræna heimilin!! Vísir/Viktor Freyr

Um það bil fimmtíu manns eru mættir á Austurvöll fyrir utan Alþingishúsið til að mótmæla ríkisstjórninni. Tæplega sjö hundruð sögðust ætla að mæta.

Viðburðurinn Fellum þessa ríkisstjórn var stofnaður af Alexöndru Mist Halldórsdóttur á Facebook. Í lýsingu viðburðarins er efnt til mótmæla vegna ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.

Ekki er ein sérstök uppákoma eða ákvörðun að baki mótmælunum miðað við lýsingu viðburðarins.

Ein mætti með gjallarhorn til að láta í sér heyra.Vísir/Viktor Freyr

„Látum í okkur heyra og mótmælum hækkunum og segjum burt með þessa ríkisstjórn. Mætum með trommur, lúðra, skilti og allt mögulegt,“ segir í lýsingunni.

Þó nokkrir mættu með íslenska fánann.Vísir/Viktor Freyr

Alls höfðu um 5500 manns brugðist við viðburðinum. 659 sögðust ætla að mæta og taka þátt í mótmælunum en tæplega fimm þúsund manns sögðust hafa áhuga. Viktor Freyr, ljósmyndari Vísis, er á svæðinu og miðað við ljósmyndir hans má telja að á milli fimmtíu og sjötíu mótmælendur séu mættir á Austurvöll.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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