Erlent

Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair

Kristján Már Unnarsson skrifar
Tölvugerð mynd af ES-36 tvinn-rafmagnsflugvél Heart Aerospace. Stefnt er að því að hún verði komin í þjónustu flugfélaga árið 2031.
Tölvugerð mynd af ES-36 tvinn-rafmagnsflugvél Heart Aerospace. Stefnt er að því að hún verði komin í þjónustu flugfélaga árið 2031. Heart Aerospace

Heart Aerospace, fyrirtæki sænska frumkvöðulsins Anders Forslund, hefur kynnt breytta hönnun tvinn-rafmagnsflugvélar sinnar. Núna er fyrirhugað að hún verði með 36 farþegasæti og tuttugu prósentum meiri burðargetu en hin 30-sæta ES 30-flugvél sem áður var stefnt að og Icelandair hafði skráð sig fyrir.

Jafnframt verður önnur grundvallarbreyting á flugvélinni. Í stað fjögurra hreyfla er núna ætlunin að hún verði með tveimur hreyflum.

Þannig verður þessi stækkaða gerð mjög lík hinni 37 sæta Dash 8 Q200, bæði í útliti og stærð, minni gerðinni sem Icelandair notar núna á innanlandsleiðum.

Dash 8 Q200 vél Icelandair í flugtaki á Reykjavíkurflugvelli. ES-36 flugvél Heart Aerospace verður mjög lík henni.Vilhelm Gunnarsson

Tilraunaútgáfa þrjátíu sæta flugvélar Heart, sem kallast X1, flaug í fyrsta sinn þann 12. ágúst síðastliðinn. Hún varð þar með stærsta rafknúna flugvél heims til þessa og hefur hún þótt líklegust til að ryðja braut orkuskipta í flugsamgöngum.

Sjá mátti fyrsta reynsluflugið í þessari sjónvarpsfrétt Sýnar:

Í fréttatilkynningu segir Heart Aerospace ES-36 flugvélina geta flogið allt að 200 kílómetra eingöngu á rafmagni en allt að 1.200 kílómetra á tvinnstillingu. Um þrjátíu mínútur taki að hlaða hana rafmagni á milli ferða. Stefnt er að fyrsta flugi þessarar stærri gerðar á seinni hluta ársins 2028 og að vélin fari í þjónustu flugfélaga árið 2031.

Gert er ráð fyrir tveimur hreyflum á ES-36 flugvélinni, í stað fjögurra á ES-30.Heart Aerospace

Í tilkynningu Heart kemur fram að bandaríska innanlandsflugfélagið JSX hafi skuldbundið sig til að kaupa 50 slíkar vélar. JSX, sem er með höfuðstöðvar í Dallas í Texas, hafi auk þess tryggt sér kauprétt á 50 vélum til viðbótar.

Anders Forslund, forstjóri Heart, sagði í samtali við Reuters að búist væri við að núverandi flugfélög í hópi viðskiptavina, þar á meðal United Airlines og Air Canada, myndu uppfæra pantanir sínar úr ES-30 yfir í ES-36.

ES-30 flugvélin teiknuð í litum Icelandair.Heart Aerospace

Icelandair skrifaði árið 2022 undir viljayfirlýsingu um kaup á fimm eintökum af ES-30 flugvélinni. Jafnframt var Icelandair í ráðgjafarnefnd um þróun hennar. Upphafleg hugmynd Anders Forslund var að smíða rafknúna flugvél fyrir norrænan heimamarkað sem gæti þjónað stuttum flugleiðum og fámennum stöðum með arðbærum hætti. Með flutningi félagsins í fyrra frá Gautaborg í Svíþjóð til Kaliforníu í Bandaríkjunum var stefnan hins vegar sett á alheimsmarkað.

Heart Aerospace hefur sagt hagkvæmni flugvélarinnar verða til þess að endurvekja flug til fámennari áfangastaða.Heart Aerospace

Heart segir rekstrarkostnað flugvélarinnar verða meira en fjörutíu prósentum lægri en hefðbundinna olíuknúinna flugvéla. Búast megi við enn frekari hagræðingu eftir því sem tækninni fleygi fram. Engin losun koltvísýrings verði frá henni í rekstri á leiðum sem flognar eru eingöngu á rafmagni og verulega minni losun í tvinnstillingu.

Í fyrsta reynsluflugi X1-tilraunavélarinnar í New York-ríki í síðasta mánuði vakti athygli að aðeins einn flugmaður flaug henni. Ennfremur að raforkan sem notuð var í fluginu, sem stóð í 27 mínútur, kostaði aðeins um fimm bandaríkjadali.

Myndband Heart af fluginu má sjá hér:

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