Innlent

Skemmti­stað lokað í mið­borginni vegna fjölda ung­menna

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti mörgum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti mörgum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni. Vísir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði skemmtistað í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt eftir að afskipti voru höfð af talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum, segir í dagbók lögreglu. Að auki voru tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa, hvor vegna sinnar líkamsárásarinnar, annar í miðborg Reykjavíkur og hinn í hverfi 221 í Hafnarfirði.

Alls voru 92 mál skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00 í morgun. Sem fyrr sagði var einn handtekinn vegna líkamsárásar í hverfi 101 í Reykjavík, auk vopnalagabrots og vörslu fíkniefna.

Í Breiðholti réðst hópur ungmenna á einn og var málið útkljáð með aðstoð Barnaverndar. Í Kópavogi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem reyndist ofurölvi. Málið var afgreitt með aðkomu foreldris. 

Datt af Hopp-hjóli og fluttur á slysadeild

Lögregla hafði þá afskipti af manni sem reyndist dvelja ólöglega hér á landi. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í miðborginni þegar einn datt af rafmagnshlaupahjóli í miðborginni. Sá var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl til aðhlynningar. 

Í sama hverfi hafði lögregla afskipti af manni í annarlegu ástandi sökum ölvunar. Eftir árangurslausa tilraun lögreglu til að koma honum heim hafi hann verið vistaður í fangaklefa.

Veistu meira um málið? Veistu hvaða skemmtistað var lokað? Áttu myndefni? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með nafnlausu fréttaskoti hér. Fullum trúnaði er heitið.

Lögreglumál

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