Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Áróra L Davíðsdóttir skrifar 27. september 2026 07:32 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti mörgum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni. Vísir Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði skemmtistað í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt eftir að afskipti voru höfð af talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum, segir í dagbók lögreglu. Að auki voru tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa, hvor vegna sinnar líkamsárásarinnar, annar í miðborg Reykjavíkur og hinn í hverfi 221 í Hafnarfirði. Alls voru 92 mál skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00 í morgun. Sem fyrr sagði var einn handtekinn vegna líkamsárásar í hverfi 101 í Reykjavík, auk vopnalagabrots og vörslu fíkniefna. Í Breiðholti réðst hópur ungmenna á einn og var málið útkljáð með aðstoð Barnaverndar. Í Kópavogi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem reyndist ofurölvi. Málið var afgreitt með aðkomu foreldris. Datt af Hopp-hjóli og fluttur á slysadeild Lögregla hafði þá afskipti af manni sem reyndist dvelja ólöglega hér á landi. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í miðborginni þegar einn datt af rafmagnshlaupahjóli í miðborginni. Sá var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl til aðhlynningar. Í sama hverfi hafði lögregla afskipti af manni í annarlegu ástandi sökum ölvunar. Eftir árangurslausa tilraun lögreglu til að koma honum heim hafi hann verið vistaður í fangaklefa. Veistu meira um málið? Veistu hvaða skemmtistað var lokað? Áttu myndefni? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með nafnlausu fréttaskoti hér. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Mest lesið Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Innlent Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent „Ég hafna samningi þeirra“ Erlent Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Innlent Þyrlan lenti við Hörpu Innlent Tómas kominn aftur til starfa Innlent Fleiri fréttir Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Sjá meira