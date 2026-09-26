Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót sérstakri „samskiptarás“ til að meðhöndla atvik er tengjast gervigreind og flýta fyrir vinnu við samskipti í hernaðarlegum neyðartilvikum.
Þetta kemur fram í yfirlýsingum frá ríkjunum tveimur sem sendar voru út í dag í kjölfar þess að þriggja daga heimsókn Xi Jinping, forset Kína, til Washington lauk.
Bandaríkin og Kína samþykktu sömuleiðis að halda áfram samstarfi í viðskiptaráði um valin tvíhliða viðskiptamál og sagði Hvíta húsið í yfirlýsingu á laugardag að ráðið hefði hafið störf í þessari viku.
Engar stórfréttir urðu þó úr heimsókn Kínverjans, en AP greinir frá því að sumir sérfræðingar telji að mikilvæg skref hafi engu að síður verið tekin í átt að þéttara samstarfi ríkjanna, meðal annars með því að koma á fót vinnuhópum sem gætu komið í veg fyrir að deilur milli ríkjanna stigmagnist.
Xi lenti aftur í Peking í dag að sögn Xinhua en í heimsókninni virtist Donald Trump Bandaríkjaforseti einstaklega hlýlegur í garð Xi þrátt fyrir að viðskiptastríð milli landanna hefði stigmagnast verulega.
Forsetarnir samþykktu að undirrita viljayfirlýsingu um að efla samskipti í neyðartilvikum og koma í veg fyrir neyðarástand milli herja landanna tveggja, að því er utanríkisráðuneyti Kína greinir frá í yfirlýsingu.
Þar segir einnig að eins konar samskiptarás verði stofnuð fyrir atvik tengd gervigreind til að ræða tengda áhættu og ávinning og sérstakar viðræður um gervigreind verða haldnar í nóvember.