Lian Yunzhi, sex ára stúlka frá Kína, hefur sett nýtt heimsmet kvenna í að leysa Rubik's Cube. Hún æfir sig í nokkrar klukkustundir á hverjum degi.
Keppnin virkar þannig að Yunzhi leysti kubbinn alls fimm sinnum og er síðan meðaltalið hennar tekið saman. Hún var að meðaltali 4,27 sekúndur að leysa kubbinn.
Þetta er í annað skipti í þessum mánuði sem hún nær heimsmetinu, fyrst leysti hún kubbinn á að meðaltali 4,52 sekúndum. Keppnirnar tvær fóru fram í Wuhan og Guangzhou í Kína.
Yunzhi byrjaði fyrst að leysa kubba þegar hún var fjögurra ára gömul og tók það þá um níutíu sekúndur að leysa einn kubb. Hún ver núna nokkrum klukkustundum á dag í æfingar og hefur lært yfir 1300 aðferðir til að leysa kubbinn.
Rubik's Cube kom fyrst á markað sem leikfang og gengur út á það að snúa hliðunum fram og til baka svo að allar sex hliðar kubbsins séu einlitar. Teodor Zajder á heimsmet karla í að leysa kubbinn en hann var