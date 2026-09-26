Erlent

Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Alls komu þrjátíu slökkviliðsmenn að leitar- og björgunaraðgerðum á vettvangi.
Alls komu þrjátíu slökkviliðsmenn að leitar- og björgunaraðgerðum á vettvangi. AP/GEORGE VITSARAS

Sex eru látnir eftir að íbúðarbygging hrundi í kjölfar sprengingar í gær í Plaka-hverfinu í Aþenu á Grikklandi. Talið er að gasleki hafi valdið sprengingunni.

Sex var saknað skömmu eftir sprenginguna og ráðist var í leitaraðgerðir í rústum byggingarinnar. Lík allra sex fundust síðdegis í dag. Fjórir bandarískir ferðamenn sem dvöldu í skammtímaleiguíbúð í húsinu eru meðal þeirra látnu sem og tveir íbúar hússins, grísk kona og breskur eiginmaður hennar.

Enn er unnið á vettvangi við að fjarlægja rústir en um þrjátíu slökkviliðsmenn tóku þátt í aðgerðunum að sögn gríska ríkismiðilsins ERT.

Plaka-hverfið í Aþenu er nálægt vinsælum ferðamannastöðum, svo sem Akrapólíshæð og Hofi Seifs.EPA/GEORGE VITSARAS

Orsök sprengingarinnar er enn óljós en meðal þess sem er til skoðunar er gasleki. ERT segir tilkynningar hafa borist frá íbúum í kringum gaslykt á svæðinu áður en sprengingin varð.

Sprengingin olli einnig skemmdum á byggingum og bílum í næsta nágrenni við íbúðarhúsið sem hrundi. Í nærliggjandi byggingu slösuðust tvær konur lítillega auk eins vegfaranda en þau voru flutt á slysadeild.

Grikkland

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