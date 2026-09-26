Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi

Sex eru látnir eftir að íbúðarbygging hrundi í kjölfar sprengingar í gær í Plaka-hverfinu í Aþenu á Grikklandi. Talið er að gasleki hafi valdið sprengingunni.
Sex var saknað skömmu eftir sprenginguna og ráðist var í leitaraðgerðir í rústum byggingarinnar. Lík allra sex fundust síðdegis í dag. Fjórir bandarískir ferðamenn sem dvöldu í skammtímaleiguíbúð í húsinu eru meðal þeirra látnu sem og tveir íbúar hússins, grísk kona og breskur eiginmaður hennar.
Enn er unnið á vettvangi við að fjarlægja rústir en um þrjátíu slökkviliðsmenn tóku þátt í aðgerðunum að sögn gríska ríkismiðilsins ERT.
Orsök sprengingarinnar er enn óljós en meðal þess sem er til skoðunar er gasleki. ERT segir tilkynningar hafa borist frá íbúum í kringum gaslykt á svæðinu áður en sprengingin varð.
Sprengingin olli einnig skemmdum á byggingum og bílum í næsta nágrenni við íbúðarhúsið sem hrundi. Í nærliggjandi byggingu slösuðust tvær konur lítillega auk eins vegfaranda en þau voru flutt á slysadeild.