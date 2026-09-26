Innlent

Eftir­litið fellur á herðar for­eldra

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland vill banna samfélagsmiðla fyrir börn undir fimmtán ára.
Inga Sæland vill banna samfélagsmiðla fyrir börn undir fimmtán ára. Vísir/Anton Brink

Samfélagsmiðlafyrirtækjum verður ekki gert skylt að hafa sérstakt eftirlit með aldri íslenskra barna sem nota miðlana samkvæmt nýjum drögum að frumvarpi mennta- og barnamálaráðherra. Eftirlitið fellur á herðar foreldra.

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur birt drög að frumvarpi í samráðsgátt um fyrirhugað samfélagsmiðlabann fyrir börn sem eru ekki komin á fimmtánda aldursár.

Áform um frumvarpið voru birt í júlí og hafa áætlanirnar tekið litlum breytingum síðan þá. Verði frumvarpið að lögum verður notkun samfélagsmiðla barna sem ekki eru komin á fimmtánda aldursár bönnuð. Þau megi stofna reikninga 1. janúar árið sem þau verða fimmtán ára.

Í frumvarpsdrögunum kemur einnig skýrt fram að íslenska ríkið muni ekki krefjast þess að samfélagsmiðlafyrirtækin sinni sérstöku eftirliti með aldri notenda. Það sé ábyrgð foreldra og forráðamanna barnanna að sjá til þess að börnin séu ekki með reikning á samfélagsmiðlum og er reglunum líkt við útivistartímann, þar sem ekkert sérstakt eftirlit verður með notkuninni né viðurlög.

Fjöldi ríkja íhugar nú eða hefur þegar sett í gildi lög um aldursviðmið á samfélagsmiðlum. Álíka lög tóku gildi í lok árs 2025 í Ástralíu en þar var það á ábyrgð samfélagsmiðlafyrirtækjanna að sjá til þess að notendur miðlanna væru ekki of ungir. Þar var einnig miðað við sextán ára aldur.

Samfélagsmiðlar

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