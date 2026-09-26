Eftirlitið fellur á herðar foreldra Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. september 2026 11:29 Inga Sæland vill banna samfélagsmiðla fyrir börn undir fimmtán ára. Vísir/Anton Brink Samfélagsmiðlafyrirtækjum verður ekki gert skylt að hafa sérstakt eftirlit með aldri íslenskra barna sem nota miðlana samkvæmt nýjum drögum að frumvarpi mennta- og barnamálaráðherra. Eftirlitið fellur á herðar foreldra. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur birt drög að frumvarpi í samráðsgátt um fyrirhugað samfélagsmiðlabann fyrir börn sem eru ekki komin á fimmtánda aldursár. Áform um frumvarpið voru birt í júlí og hafa áætlanirnar tekið litlum breytingum síðan þá. Verði frumvarpið að lögum verður notkun samfélagsmiðla barna sem ekki eru komin á fimmtánda aldursár bönnuð. Þau megi stofna reikninga 1. janúar árið sem þau verða fimmtán ára. Í frumvarpsdrögunum kemur einnig skýrt fram að íslenska ríkið muni ekki krefjast þess að samfélagsmiðlafyrirtækin sinni sérstöku eftirliti með aldri notenda. Það sé ábyrgð foreldra og forráðamanna barnanna að sjá til þess að börnin séu ekki með reikning á samfélagsmiðlum og er reglunum líkt við útivistartímann, þar sem ekkert sérstakt eftirlit verður með notkuninni né viðurlög. Fjöldi ríkja íhugar nú eða hefur þegar sett í gildi lög um aldursviðmið á samfélagsmiðlum. Álíka lög tóku gildi í lok árs 2025 í Ástralíu en þar var það á ábyrgð samfélagsmiðlafyrirtækjanna að sjá til þess að notendur miðlanna væru ekki of ungir. Þar var einnig miðað við sextán ára aldur. Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Skiptar skoðanir eru á boðuðu samfélagsmiðlabanni fyrir 14 ára og yngri; þeir yngstu lýsa vonbrigðum en fullorðnir eru sáttir. Fjöldi ríkja hefur innleitt eða íhugað að innleiða aldurstakmark á samfélagsmiðla en árangurinn af því er misgóður. Tvær þingkonur ræddu einnig mögulega kosti og galla bannsins í kvöldfréttum Sýnar. 15. júlí 2026 20:42 „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, var spurð út í nýja frumvarpið sem snýr að símabanni fyrir börn, fjórtán ára og yngri, í Reykjavík síðdegis en hún sagði það tilkomið eftir ákveðna vakningu hvað málið varðar hjá íslenskum stjórnvöldum. Bannið yrði vonandi orðið að veruleika fyrir næstu áramót en að það væri alfarið til þess hugsað að vernda börn. 15. júlí 2026 23:51 Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Sex ára stúlka setti heimsmet Erlent Fleiri fréttir Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Sjá meira