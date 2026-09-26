Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. september 2026 12:24 Úr beinni útsendingu Centai. Hér má sjá hóp drengja hlaupa yfir Sóleyjargötu í átt að bílnum hans. Skjáskot Allt ætlaði um koll að keyra við Sóleyjargötu í miðborg Reykjavíkur þegar heimsfræga Twitch-stjarnan Kai Cenat var þar á ferð. Stór hópur, sem samanstóð að mestu af ungum strákum, vildi ekki sleppa takinu af Cenat. Cenat er í beinni útsendingu hér á Íslandi og sýnir áhorfendum sínum frá því hvað hann er að gera. Fyrr í morgun fékk hann leikara klæddan í víkingabúning til að hitta sig í Hljómskálagarðinum og léku þeir eftir alls konar víkingaþrautir. Stór hópur safnaðist saman í kringum þá í von um að sjá Cenat og ef til vill komast í beinu útsendinguna. Cenat er með tæplega 22 milljónir fylgjenda á streymisveitunni Twitch. Klippa: Eltu Cenat og vildu varla sleppa takinu Cenat lagði leið sína síðan í bílinn sem stóð við Bragagötu. Á myndskeiði sem fréttastofa hefur undir höndum má sjá hópinn hlaupa á eftir Cenat sem átti í miklum erfiðleikum með að stoppa. Öryggisverðir hans báðu aðdáendurna ítrekað að stoppa án nokkurs árangurs. Hann heldur beinu útsendingunni áfram og hægt er að horfa á hana hér fyrir neðan. Með Cenat er Stefán Kári Ottósson leikari og leiðsögumaður. Í útsendingunni fræðir Stefán Cenat um íslenska menningu. Reykjavík Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Sex ára stúlka setti heimsmet Erlent Fleiri fréttir Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Sjá meira