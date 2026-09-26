Innlent

Heims­fræg Twitch-stjarna olli ör­tröð í mið­bænum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Úr beinni útsendingu Centai. Hér má sjá hóp drengja hlaupa yfir Sóleyjargötu í átt að bílnum hans.
Úr beinni útsendingu Centai. Hér má sjá hóp drengja hlaupa yfir Sóleyjargötu í átt að bílnum hans. Skjáskot

Allt ætlaði um koll að keyra við Sóleyjargötu í miðborg Reykjavíkur þegar heimsfræga Twitch-stjarnan Kai Cenat var þar á ferð. Stór hópur, sem samanstóð að mestu af ungum strákum, vildi ekki sleppa takinu af Cenat. 

Cenat er í beinni útsendingu hér á Íslandi og sýnir áhorfendum sínum frá því hvað hann er að gera. Fyrr í morgun fékk hann leikara klæddan í víkingabúning til að hitta sig í Hljómskálagarðinum og léku þeir eftir alls konar víkingaþrautir.

Stór hópur safnaðist saman í kringum þá í von um að sjá Cenat og ef til vill komast í beinu útsendinguna. Cenat er með tæplega 22 milljónir fylgjenda á streymisveitunni Twitch.

Klippa: Eltu Cenat og vildu varla sleppa takinu

Cenat lagði leið sína síðan í bílinn sem stóð við Bragagötu. Á myndskeiði sem fréttastofa hefur undir höndum má sjá hópinn hlaupa á eftir Cenat sem átti í miklum erfiðleikum með að stoppa. Öryggisverðir hans báðu aðdáendurna ítrekað að stoppa án nokkurs árangurs.

Hann heldur beinu útsendingunni áfram og hægt er að horfa á hana hér fyrir neðan.

Með Cenat er Stefán Kári Ottósson leikari og leiðsögumaður. Í útsendingunni fræðir Stefán Cenat um íslenska menningu.

Reykjavík

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