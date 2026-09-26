Erlent

Hafi hafnað til­lögu Írana um opnum Hor­mússunds

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður gera ráð fyrir því að halda árásum áfram á Íran að þingkosningunum í nóvember loknum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður gera ráð fyrir því að halda árásum áfram á Íran að þingkosningunum í nóvember loknum. AP/Stefan Jeremiah

Íranir lögðu fram tillögu að samkomulagi við Bandaríkin um opnun Hormússunds innan við viku með milligöngu Katar. Bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað tillögunni.

Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, greindi frá því í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York að tillagan hefði verið afhent Bandaríkjamönnum með milligöngu Katar.

„Ef nauðsynleg skilyrði eru uppfyllt er hægt að opna sundið aftur og koma á eðlilegum siglingum innan sjö daga. Valið er nú í höndum Bandaríkjanna,“ sagði utanríkisráðherrann.

Íran sætti sig ekki við þvinganir, hótanir eða ógnanir og muni ekki gefa eftir fullveldisrétt sinn undir þrýstingi.

Bandaríkjastjórn hefur ekki opinberlega brugðist við tillögunni en The Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum sínum að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögu Írana.

Hann er sagður efins um að Íranir muni uppfylla hans kröfur og að hann geri ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum, sem fara fram í nóvember næstkomandi.

Í nótt birti Trump myndafærslu á miðli sínum Truth Social en hún sýndi kort af Hormússundi merkt sem „Trump sund“.

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