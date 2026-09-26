Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. september 2026 08:33 Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður gera ráð fyrir því að halda árásum áfram á Íran að þingkosningunum í nóvember loknum. AP/Stefan Jeremiah Íranir lögðu fram tillögu að samkomulagi við Bandaríkin um opnun Hormússunds innan við viku með milligöngu Katar. Bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað tillögunni. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, greindi frá því í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York að tillagan hefði verið afhent Bandaríkjamönnum með milligöngu Katar. „Ef nauðsynleg skilyrði eru uppfyllt er hægt að opna sundið aftur og koma á eðlilegum siglingum innan sjö daga. Valið er nú í höndum Bandaríkjanna,“ sagði utanríkisráðherrann. Íran sætti sig ekki við þvinganir, hótanir eða ógnanir og muni ekki gefa eftir fullveldisrétt sinn undir þrýstingi. Bandaríkjastjórn hefur ekki opinberlega brugðist við tillögunni en The Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum sínum að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögu Írana. Hann er sagður efins um að Íranir muni uppfylla hans kröfur og að hann geri ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum, sem fara fram í nóvember næstkomandi. Í nótt birti Trump myndafærslu á miðli sínum Truth Social en hún sýndi kort af Hormússundi merkt sem „Trump sund“. Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Sameinuðu þjóðirnar Donald Trump Mest lesið „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Innlent Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Innlent Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Innlent Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Innlent Fleiri fréttir Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Sjá meira