Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. september 2026 11:55 Önnur ákærða var stöðvuð í tollinum við handahófskennt eftirlit af tollverði á Keflavíkurflugvelli. Par var dæmt í átta ára fangelsi fyrir að hafa staðið að innflutningi á rúmum átján kílóum af kókaíni til landsins í maí síðastliðnum. Fíkniefnin voru flutt til landsins frá Frankfurt í Þýskalandi í tveimur farangurstöskum sínum. Annað þeirra sagist hafa keypt töskurnar notaðar og að þau hafi ekkert vitað um efnin í þeim. Dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness á fimmtudaginn síðastliðinn. Þann 27. maí síðastliðinn reyndu ákærðu, Jose Manuel Del Bosque og Cristina Rodriguez Santos, að flytja efnin til landsins. Cristina var stöðvuð af tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli og tekið var fíkniefnapróf af vegabréfi hennar sem gaf jákvæða svörun á ketamín og kókaín. Hún sagði Jose, kærasta sinn, vera kominn út úr flugstöðinni og var hann þá kallaður aftur inn á leitarsvæði tollgæslunnar. Hann var með tvær ferðatöskur meðferðis sem voru í kjölfarið gegnumlýstar og kom þá í ljós „mikill massi“ á botni beggja taskanna. Fíkniefnapróf leiddi í ljós að um kókaín væri að ræða. Jose er sagður hafa orðið „æstur“ við afskipti lögreglu og kvaðst hann ekki kannast við nein fíkniefni. Cristina komst einnig í „uppnám“ en sagðist reiðubúin til að fara í röntgenskoðun. Þá var parið handtekið og flutt á lögreglustöð. Efnunum komið fyrir undir fölskum botni Í tösku merkt Cristinu reyndust rúm níu kíló af kókaíni í fjórtán pakkningum og önnur rúm níu kíló í tólf pakkningum í tösku Joses. Styrkur kókaínsins reyndist 81 til 83 prósent. Fíkniefnunum var komið fyrir undir eins konar fölskum botni í töskunum. Í skýrslu hjá lögreglu kvaðst Jose ekkert vita um efnin sem voru í fórum þeirra. Hann hafi keypt töskurnar notaðar á flóamarkaði í Frankfurt á tíu evrur hvora. Hann kvaðst hræddur um að einhver hafi komið efninu fyrir í töskum parsins án þeirra vitundar. Efnið hljóti að hafa verið í töskunum þegar þær voru keyptar og hann hafi ekki vitað af falska botninum. Cristina kvaðst sömuleiðis ekkert vita um kókaínið í töskunum. Hún hafi ekki áttað sig á því að taskan hennar hafi verið óeðlilega þung. Jose sagðist hins vegar hafa fundist töskurnar þungar þegar hann keypti þær en að honum hafi verið tjáð að þær væru stórar og því eðlilegt að þær væru þungar. 60 prósent af þyngd tasknanna Heildarþyngd taskanna hvor var rúm 15 kíló en þar af voru fíkniefnin 9 kíló. Dómur benti á að ósennilegt væri að parið hefði staðið í þeirri trú að töskurnar væru tómar enda voru fíkniefnin 60 prósent af þyngd tasknanna. Dómi þótti afar ólíklegt að fíkniefnin hafi verið í töskunum þegar Jose keypti þær. Ef svo væri gæti það ekki hafa farið fram hjá honum að í hvorri töskunni væru rúmlega níu kíló af fíkniefnum. Sömuleiðis þótti ósennilegt að einhver hafi sett efnið í töskurnar án vitneskju parsins. Var í samskiptum við „Adamsandlers“ Farsímar þeirra beggja voru teknir til rannsóknar. Í síma Jose komust í ljós samskipti hans á forritinu Whatsapp við aðila með notandanafnið „Adamsandlers.“ Fyrstu samskipti þeirra á milli voru skömmu áður en Jose var handtekinn en þeim hafði verið eytt að beiðni „Adamsandlers.“ Þá var Jose einnig í samskiptum við sama aðila með notendanafnið „SanAnders666“ á forritinu Telegram sama dag og hann var handtekinn. Sá hafði sent Jose skjáskot af Google Maps þar sem var búið að setja inn leiðarlýsinguiu frá Keflavíkurflugvelli að Ármúla 13a í Reykjavík. Þá sendi „SanAnders666“ skjáskot af samtali sínu við Chat GPT sem sýndi hann spyrja gervigreindina hvað það kostaði að taka leigubíl og flugrútuna á áfangastað. Þeir áttu síðan í einhverjum samskiptum eftir það en meðal annars lét Jose hann vita að hann væri lentur á Keflavíkurflugvelli. Jose kvaðst hafa verið í sambandi við viðkomandi, Adam vin sinn til tíu ára, en að hann vissi ekki fullt nafn hans. Bæði voru dæmd til átta ára fangelsisvistar í héraðsdómi Reykjaness en til frádráttar refsingunni kom gæsluvarðhaldsvist frá 28. maí síðastliðnum. Sömuleiðis er báðum gert að greiða málsvarnarlaun verjenda sinna og annan sakarkostnað. Dómsmál Keflavíkurflugvöllur Fíkniefnabrot Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? 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