Innlent

Fluttur til að­hlynningar eftir um­ferðar­slys

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Lögreglustöð fjögur sinnir meðal annars útköllum í Grafarvogi.
Lögreglustöð fjögur sinnir meðal annars útköllum í Grafarvogi. Vísir/Vilhelm

Óskað var eftir aðstoð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna umferðarslyss í gærkvöldi eða nótt. Einn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til aðhlynningar. 

Slysið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem þjónustar Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, segir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf gærkvöldsins og næturinnar.

Þar að auki hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu vegna þriggja bíla áreksturs miðsvæðis í borginni en slysinu er ekki lýst nánar.

Þá hafi sjö verið handteknir fyrir akstur undir áhrifum áfengis- eða fíkniefna. Einn hafi verið handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt og vörslu fíkniefna.

Lögreglumál Reykjavík

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