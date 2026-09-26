Óskað var eftir aðstoð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna umferðarslyss í gærkvöldi eða nótt. Einn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til aðhlynningar.
Slysið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem þjónustar Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, segir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf gærkvöldsins og næturinnar.
Þar að auki hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu vegna þriggja bíla áreksturs miðsvæðis í borginni en slysinu er ekki lýst nánar.
Þá hafi sjö verið handteknir fyrir akstur undir áhrifum áfengis- eða fíkniefna. Einn hafi verið handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt og vörslu fíkniefna.