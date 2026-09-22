„Skólinn okkar er alltof lítill“ Smári Jökull Jónsson skrifar 22. september 2026 06:00 Guðlaug M. Pálsdóttir er skólastjóri FS en á myndinni til hægri má sjá gámana á lóð skólans. Vísir Skólastjóri Fjölbrautaskóla Suðurnesja segir stækkun verknámsaðstöðu skólans vera góð fyrstu skref í húsnæðismálum hans. Núverandi skólahúsnæði fyrir bóknám sé hins vegar alltof lítið. Á dögunum var tilkynnt um undirritun viljayfirlýsingar Barna- og Menntamálaráðuneytisins annars vegar og bæjarstjóra Reykjanesbæjar fyrir hönd sveitarfélaga á Suðurnesjum hins vegar, um stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum. Undirritunin fór fram á 50 ára afmælishátíð skólans þann 12. september síðastliðinn og er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist upp úr áramótum en stækkunin mun nema að minnsta 1800 fermetrum. „Okkur líst ágætlega á en þetta eru auðvitað bara algjörlega fyrstu skrefin. Þetta er viljayfirlýsing um að Reykjanesbær taki að sér framkvæmdir fyrir hönd ríkis og sveitarfélaganna á svæðinu,“ sagði Guðlaug M. Pálsdóttir skólastjóri FS í samtali við Vísi. Gámarnir á lóð FS sem notaðir eru sem kennslustofur.Aðsend Í yfirlýsingu á vef ráðuneytisins er tekið fram að uppbyggingin sé hluti af atvinnustefnu stjórnvalda til að efla verk- og starfsnám. Tímalínan er þó nokkuð óljós. „Það var talað um áramót en ég veit þó ekki alveg. Ég ætla að vona að hönnunin fari af stað fljótlega en við erum auðvitað með skólann í gangi,“ sagði Guðlaug enn fremur. Ýmsilegt gengið á Undirbúningur að stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Suðurnesja hefur staðið yfir undanfarin ár. Á þeim tíma hefur töluvert gengið á en fyrr á þessu ári sagði Kristján Ásmundsson skólastjóri starfi sínu lausu þrátt fyrir að eiga eitt ár eftir af fimm ára skipunartíma. Sagðist hann þá hafa fengið nóg af seinagangi varðandi húsnæðismál skólans. Guðlaug segist bjartsýn um að nú verði verkin látin tala. „Boltinn er kominn til Reykjanesbæjar þannig að við vonum það. Staðan er aðeins öðruvísi heldur en síðast, þetta er náttúrulega önnur viljayfirlýsingin sem skrifað hefur verið undir.“ Aðstaðan mjög hamlandi Hún segir mikla þörf á stækkun. „Alveg svakalega en það er ekki bara þörf á verknámsaðstöðu heldur líka bóknámsaðstöðu. Skólinn okkar er alltof lítill þannig að við erum líka með þrjá gáma fyrir utan hjá okkur fyrir bóknám,“ bætir Guðlaug við. Engar viðræður eru hafnar um frekari stækkun en Guðlaug segist búast við að FS sé kominn í einhverja röð hvað það varðar, þau séu ekki eini skólinn sem þörf sé á að stækka. „Það er vöntun á húsnæði hjá fleiri skólum en okkar skóli er að stækka mjög ört og við höfum ekki haldið í. Húsnæðið er alltof lítið.“ Fjölbrautaskóli Suðurnesja í Reykjanesbæ.Aðsend Auk gámanna þriggja á lóð skólans er rými í íþróttahúsinu einnig á leigu fyrir skólann. „Svo erum við með fótaaðgerðafræði upp á Ásbrú. Við viljum vera öll í sama húsi, að minnsta kosti tengd. Þetta er mjög hamlandi að þurfa að vera með gáma hérna fyrir utan og kennarar ekkert mjög spenntir að kenna þar.“ „Þetta reddast en þetta er ekki svona framtíðarlausn.“ Reykjanesbær Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Sniðganga Hvíta húsið Erlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Innlent Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Lárus Welding á endastöð hjá MDE Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Hefði þegið samtal við Jóhannes Innlent Fleiri fréttir „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Sjá meira