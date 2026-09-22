Innlent

„Skólinn okkar er allt­of lítill“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Guðlaug M. Pálsdóttir er skólastjóri FS en á myndinni til hægri má sjá gámana á lóð skólans.
Guðlaug M. Pálsdóttir er skólastjóri FS en á myndinni til hægri má sjá gámana á lóð skólans. Vísir

Skólastjóri Fjölbrautaskóla Suðurnesja segir stækkun verknámsaðstöðu skólans vera góð fyrstu skref í húsnæðismálum hans. Núverandi skólahúsnæði fyrir bóknám sé hins vegar alltof lítið.

Á dögunum var tilkynnt um undirritun viljayfirlýsingar Barna- og Menntamálaráðuneytisins annars vegar og bæjarstjóra Reykjanesbæjar fyrir hönd sveitarfélaga á Suðurnesjum hins vegar, um stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum.

Undirritunin fór fram á 50 ára afmælishátíð skólans þann 12. september síðastliðinn og er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist upp úr áramótum en stækkunin mun nema að minnsta 1800 fermetrum.

„Okkur líst ágætlega á en þetta eru auðvitað bara algjörlega fyrstu skrefin. Þetta er viljayfirlýsing um að Reykjanesbær taki að sér framkvæmdir fyrir hönd ríkis og sveitarfélaganna á svæðinu,“ sagði Guðlaug M. Pálsdóttir skólastjóri FS í samtali við Vísi.

Gámarnir á lóð FS sem notaðir eru sem kennslustofur.Aðsend

Í yfirlýsingu á vef ráðuneytisins er tekið fram að uppbyggingin sé hluti af atvinnustefnu stjórnvalda til að efla verk- og starfsnám. Tímalínan er þó nokkuð óljós.

„Það var talað um áramót en ég veit þó ekki alveg. Ég ætla að vona að hönnunin fari af stað fljótlega en við erum auðvitað með skólann í gangi,“ sagði Guðlaug enn fremur.

Ýmsilegt gengið á

Undirbúningur að stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Suðurnesja hefur staðið yfir undanfarin ár. 

Á þeim tíma hefur töluvert gengið á en fyrr á þessu ári sagði Kristján Ásmundsson skólastjóri starfi sínu lausu þrátt fyrir að eiga eitt ár eftir af fimm ára skipunartíma. 

Sagðist hann þá hafa fengið nóg af seinagangi varðandi húsnæðismál skólans.

Guðlaug segist bjartsýn um að nú verði verkin látin tala.

„Boltinn er kominn til Reykjanesbæjar þannig að við vonum það. Staðan er aðeins öðruvísi heldur en síðast, þetta er náttúrulega önnur viljayfirlýsingin sem skrifað hefur verið undir.“

Aðstaðan mjög hamlandi

Hún segir mikla þörf á stækkun.

„Alveg svakalega en það er ekki bara þörf á verknámsaðstöðu heldur líka bóknámsaðstöðu. Skólinn okkar er alltof lítill þannig að við erum líka með þrjá gáma fyrir utan hjá okkur fyrir bóknám,“ bætir Guðlaug við.

Engar viðræður eru hafnar um frekari stækkun en Guðlaug segist búast við að FS sé kominn í einhverja röð hvað það varðar, þau séu ekki eini skólinn sem þörf sé á að stækka.

„Það er vöntun á húsnæði hjá fleiri skólum en okkar skóli er að stækka mjög ört og við höfum ekki haldið í. Húsnæðið er alltof lítið.“

Fjölbrautaskóli Suðurnesja í Reykjanesbæ.Aðsend

Auk gámanna þriggja á lóð skólans er rými í íþróttahúsinu einnig á leigu fyrir skólann. 

„Svo erum við með fótaaðgerðafræði upp á Ásbrú. Við viljum vera öll í sama húsi, að minnsta kosti tengd. Þetta er mjög hamlandi að þurfa að vera með gáma hérna fyrir utan og kennarar ekkert mjög spenntir að kenna þar.“

„Þetta reddast en þetta er ekki svona framtíðarlausn.“

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