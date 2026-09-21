Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Eiður Þór Árnason skrifar 21. september 2026 18:47 Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Vísir/Einar Frestun verkfalls flugvirkja myndi ekki draga úr skaða heldur framlengja óvissutímabil og auka tjón allra aðila enn frekar. Þetta segja stjórnendur Icelandair um þá tillögu flugvirkja að fresta boðuðum verkfallsaðgerðum um sjö sólarhringa. Þær hefjast að óbreyttu á miðnætti aðfaranótt miðvikudags. „Ef trú er á að samtalið geti leitt til niðurstöðu telur Icelandair eðlilegast að Flugvirkjafélag Íslands dragi verkfallsboðunina til baka, frekar en að henni verði frestað, og að viðræður haldi áfram af fullum krafti. Icelandair lagði þannig skriflega til í morgun við FVFÍ að aðilar myndu hittast í dag með það að markmiði að ná samningi, en af slíkum fundi hefur ekki orðið,“ segir í yfirlýsingu frá stjórnendum flugfélagsins. Félag flugvirkja segir að þreifingar hafi átt sér stað milli þeirra og Icelandair sem hafi leitt til þess að ríkissáttasemjari hafi lagt fram innanhússtillögu. Félagið kveðst vera reiðubúið að vinna áfram með þá tillögu. Stjórnendur Icelandair telja það of seint að fresta aðgerðunum núna. „Tjónið sem þegar er orðið næst ekki til baka og frestun um viku myndi setja sömu atburðarás í gang fyrir það tímabil og valda enn frekara tjóni,“ segir í yfirlýsingu flugfélagsins. Flugvirkjafélag Íslands hefur sagt að tilgangurinn með frestunartillögunni hafi verið að gefa báðum samningsaðilum tíma til að vinna áfram með innanhústillögu ríkissáttasemjara og kanna hvort hún gæti leitt til sáttar. Óleyfilegt að fresta verkfalli einhliða með skömmum fyrirvara Verkfallsboðunin hefur þegar valdið verulegum skaða fyrir starfsemi Icelandair, ferðaþjónustuna, íslenskt atvinnulíf og samfélag, að sögn flugfélagsins. Það hafi gripið til umfangsmikilla aðgerða til að lágmarka tjón og auka fyrirsjáanleika fyrir farþega. Til að mynda hafi þeim verið boðið að færa bókanir sínar yfir á aðrar dagsetningar og hafi tæplega þrjú þúsund farþegar nýtt sér þann möguleika. „Þá eru í ljósi stöðunnar merki um hægari bókanir, afbókanir og að farþegar færi sig yfir til annarra flugfélaga. Það sama á við um íslenska ferðaþjónustu þar sem hægt hefur á bókunum og afbókanir átt sér stað,“ er staðhæft í yfirlýsingu Icelandair. Stjórnendur flugfélagsins segja að samkvæmt lögum megi ekki fresta boðuðu verkfalli einhliða með skemmri en þriggja daga fyrirvara. „Þau lög voru sett með þeim rökum að almennt væri ekki hægt að afstýra tjóni sem boðuð vinnustöðvun getur valdið með skemmri fyrirvara.“ Flugvirkjafélag Íslands hefði þannig átt möguleika á að fresta verkfallinu einhliða á laugardag. Icelandair Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Kjaramál Flug Ferðaþjónusta Tengdar fréttir Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Flugvirkjar fullyrða að forsvarsmenn flugfélagsins Icelandair hafi hafnað tillögu flugvirkja um að fresta boðuðum verkfallsaðgerðum um sjö sólarhringa. Félag flugvirkja segir að tilgangurinn með tillögunni hafi verið að gefa aðilum tíma til að vinna áfram með innanhústillögu ríkissáttasemjara. 21. september 2026 17:16 Mest lesið Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Sigmar í veikindaleyfi Innlent Hefði þegið samtal við Jóhannes Innlent Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Pútín sló öll met Erlent Lárus Welding á endastöð hjá MDE Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Innlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Fleiri fréttir Ætla að bregðast við „bullandi launarýrnun“ gangi plan A ekki eftir Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Sjá meira