Fimmtungur íslenskra ungmenna á aldrinum fimmtán til nítján ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar. 36 prósent drekka orkudrykk vikulega eða oftar. Töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk en ungmenni á öðrum Norðurlöndum.
Þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænnar rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. Rétt er að taka fram að svarendur á Íslandi voru umtalsvert færri á Íslandi en í hinum löndunum og skekkjumörkin því mun hærri.
Fjögur prósent íslenskra ungmenna drekka tvo orkudrykki á dag eða fleiri. Hæst er hlutfallið í Svíþjóð, átta prósent. Fimmtán prósent segjast drekka orkudrykk daglega, hlutfallið aftur hæst í Svíþjóð í tuttugu prósentum. Þrettán prósent drekka orkudrykk þrisvar til sex sinnum í viku, fjórtán prósent einu sinni til tvisvar í viku og átta prósent einu sinni til þrisvar í mánuði.
Hlutfall þeirra sem aldrei drekka orkudrykk á Íslandi er 36 prósent og er hæst allra Norðurlanda. Í Danmörku er það 29 prósent, Noregi tuttugu prósent, tólf prósent í Finnlandi og einungis sjö prósent sænskra ungmenna segjast aldrei drekka orkudrykki.
Flest þeirra íslensku ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust hafa fyrst drukkið orkudrykk á aldrinum fjórtán til fimmtán ára, 58 prósent.
Flestir sögðust drekka orkudrykki fyrir bragðið og til að vera orkumeiri. Þeir sem aldrei drekka orkudrykki sögðust flestir bara ekki hafa áhuga á því, 76 prósent. Þeir sem drekka þá gera það oftast í skólanum eða vinnunni, 58 prósent. 31 prósent gera það heima og 22 prósent þegar þau eru úti með vinum sínum.
Einungis níu prósent sögðust eiga erfitt með að komast í gegnum daginn án orkudrykkja og er hlutfallið hærra á hinum Norðurlöndunum.