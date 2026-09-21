Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. september 2026 20:36 Heiður segir ásókn í stæðin hafa aukist mikið undanfarin ár. Þann 1. október verður tekin upp gjaldskylda á bílastæðum við Stúdentagarða vð Háskóla Íslands og mega einungis þeir sem eru með íbúakort leggja í stæðunum. Framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta segir íbúa á görðunum hafa verið orðna langþreytta á að geta ekki nálgast stæði við eigin heimili, mikil ásókn hafi verið í stæðin undanfarin ár. Íbúi lýsir yfir miklum áhyggjum vegna málsins. Sunna Ingólfsdóttir íbúi á Stúdentagörðum vekur athygli á málinu á íbúahópi Vesturbæjarins á samfélagsmiðlinum Facebook. Í samtali við Vísi segir hún tugi íbúa hafa áhyggjur af breytingunum, þau hafi ekki rekið sig á það að notkun stæðanna hafi verið úr hófi fram á kvöldin. Skiltum með upplýsingum um gjaldskyldu hafi verið komið upp í dag. „Fjölskyldur og vinir mega ekki einu sinni leggja gegn gjaldi og sektin er 15.000 kr. eftir 19 mínútur, allan sólahringinn, alla daga ársins. Það liggur því í augum uppi að allt þetta fólk mun leggja í nærliggjandi götum, þ.e. Aragötu, Oddagötu, Grímshaga, Lynghaga, Hjarðarhaga, Fálkagötu, Starhaga, Þorragata, Hörpugata, Góugata o.s.frv,“ skrifar Sunna á íbúahópinn á Facebook. Facebook færsla Sunnu í heild sinni: Bílastæðabrask í VesturbænumMig langar að láta fólk vita af því að Félagsstofnun stúdenta er komin í samstarf við Green parking og nú þurfa íbúar stúdentagarða að greiða mánaðargjald fyrir bílastæði þó þeim sé ekki tryggt stæði. Fjölskyldur og vinir mega ekki einu sinni leggja gegn gjaldi og sektin er 15.000 kr. eftir 19 mínútur, allan sólahringinn, alla daga ársins. Það liggur því í augum uppi að allt þetta fólk mun leggja í nærliggjandi götum, þ.e. Aragötu, Oddagötu, Grímshaga, Lynghaga, Hjarðarhaga, Fálkagötu, Starhaga, Þorragata, Hörpugata, Góugata o.s.frv.Veit fólk af þessu? Hafa einhverjir haft samband við FS vegna málsins? Eru einhver íbúafélög sem gætu tekið þátt í að mótmæla þessu? Hver á þessi stæði? Hvað segir Reykjavíkurborg um málið? Á stúdentagörðum er fólk mjög ósátt við þessar aðgerðir, en gjaldtakan hefst 1. október. Mikil notkun á stæðunum Heiður Anna Helgadóttir framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta segir í samtali við Vísi að það hafi legið fyrir undanfarin tvö ár að gjaldskylda yrði tekin upp á stæðum við Stúdentagarða, kvörtunum frá íbúum sem ekki hafi getað nálgast stæði hafi farið fjölgandi undanfarin ár samhliða uppbyggingu í Vatnsmýrinni og gjaldskyldu við Háskóla Íslands sem tekin var upp 2024. „Staðan hefur einfaldlega verið þannig að þetta voru orðin nánast einu gjaldfrjálsu stæðin á þessu svæði og notkunin því eftir því. Undanfarin ár hafa íbúar bent á það í auknum mæli í þjónustukönnunum að þeir fái ekki bílastæði við heimilin sín, enda hefur verið mikil uppbygging á svæðinu. Það hafa bæst við nýir Stúdentagarðar líkt og á Mýrargarði þar sem bættust við 244 íbúðir og rúmlega það í íbúafjölda, Alvotech hefur stækkað sitt húsnæði, Gróska varð til og með henni færðist allskonar starfsemi á svæðið og síðan gestir World Class sömuleiðis.“ Gerður hafi verið þriggja ára þjónustusamningur við Green Parking, þar sem það sé ekki hluti af kjarnastarfsemi FS að þjónusta slíkt bílastæðakerfi. Íbúar borgi 2500 krónur á mánuði fyrir íbúapassa. „Og kostnaðurinn við passann á ekki að vera tekjuaflandi fyrir fyrirtækið, heldur einungis til þess fallinn að standa undir kostnaði á rekstri og þjónustu kerfisins. Auðvitað hefði verið hægt að fara þá leið að tryggja íbúum frítt kort en einhvers staðar þarf þessi kostnaður að falla til og það var ákveðið að það væri sanngjarnara að þeir sem nýti stæðin borgi fyrir þau frekar en að velta kostnaðinum annað.“ Heiður segir kerfið verða tekið til sífelldrar endurskoðunar. Ekki hafi verið hægt að bjóða gestum að leggja á stæðinu gegn því að greiða gjald þar sem svo margir íbúar Stúdentagarða séu á bíl. Þeir sem hafi P-passa geti lagt í stæðunum. Þá bendir Heiður á að bílastæði HÍ í grenndinni séu gjaldfrjáls á kvöldin. „Við höfum auðvitað fengið að heyra óánægjuraddir með þetta fyrirkomulag en við höfum líka fengið jákvæð viðbrögð frá fólki sem er ánægt með þetta skref og fegið að geta nálgast bílastæði heima fyrir. Ég ítreka það aftur að við munum fylgjast náið með notkun þessara stæða og bregðumst að sjálfsögðu við eins og þurfa þykir en við vonumst til þess að þetta reynast vel.“ Bílastæði Hagsmunir stúdenta Mest lesið Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Hefði þegið samtal við Jóhannes Innlent Sigmar í veikindaleyfi Innlent Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Lárus Welding á endastöð hjá MDE Innlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Pútín sló öll met Erlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Fleiri fréttir Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Sjá meira