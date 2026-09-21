Innlent

Bíla­stæði við Stúdenta­garða verða einkastæði

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Heiður segir ásókn í stæðin hafa aukist mikið undanfarin ár.
Heiður segir ásókn í stæðin hafa aukist mikið undanfarin ár.

Þann 1. október verður tekin upp gjaldskylda á bílastæðum við Stúdentagarða vð Háskóla Íslands og mega einungis þeir sem eru með íbúakort leggja í stæðunum. Framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta segir íbúa á görðunum hafa verið orðna langþreytta á að geta ekki nálgast stæði við eigin heimili, mikil ásókn hafi verið í stæðin undanfarin ár. Íbúi lýsir yfir miklum áhyggjum vegna málsins.

Sunna Ingólfsdóttir íbúi á Stúdentagörðum vekur athygli á málinu á íbúahópi Vesturbæjarins á samfélagsmiðlinum Facebook. Í samtali við Vísi segir hún tugi íbúa hafa áhyggjur af breytingunum, þau hafi ekki rekið sig á það að notkun stæðanna hafi verið úr hófi fram á kvöldin. Skiltum með upplýsingum um gjaldskyldu hafi verið komið upp í dag.

„Fjölskyldur og vinir mega ekki einu sinni leggja gegn gjaldi og sektin er 15.000 kr. eftir 19 mínútur, allan sólahringinn, alla daga ársins. Það liggur því í augum uppi að allt þetta fólk mun leggja í nærliggjandi götum, þ.e. Aragötu, Oddagötu, Grímshaga, Lynghaga, Hjarðarhaga, Fálkagötu, Starhaga, Þorragata, Hörpugata, Góugata o.s.frv,“ skrifar Sunna á íbúahópinn á Facebook.

Facebook færsla Sunnu í heild sinni:

Bílastæðabrask í Vesturbænum

Mig langar að láta fólk vita af því að Félagsstofnun stúdenta er komin í samstarf við Green parking og nú þurfa íbúar stúdentagarða að greiða mánaðargjald fyrir bílastæði þó þeim sé ekki tryggt stæði. Fjölskyldur og vinir mega ekki einu sinni leggja gegn gjaldi og sektin er 15.000 kr. eftir 19 mínútur, allan sólahringinn, alla daga ársins. Það liggur því í augum uppi að allt þetta fólk mun leggja í nærliggjandi götum, þ.e. Aragötu, Oddagötu, Grímshaga, Lynghaga, Hjarðarhaga, Fálkagötu, Starhaga, Þorragata, Hörpugata, Góugata o.s.frv.

Veit fólk af þessu? Hafa einhverjir haft samband við FS vegna málsins? Eru einhver íbúafélög sem gætu tekið þátt í að mótmæla þessu? Hver á þessi stæði? Hvað segir Reykjavíkurborg um málið?

Á stúdentagörðum er fólk mjög ósátt við þessar aðgerðir, en gjaldtakan hefst 1. október.

Mikil notkun á stæðunum

Heiður Anna Helgadóttir framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta segir í samtali við Vísi að það hafi legið fyrir undanfarin tvö ár að gjaldskylda yrði tekin upp á stæðum við Stúdentagarða, kvörtunum frá íbúum sem ekki hafi getað nálgast stæði hafi farið fjölgandi undanfarin ár samhliða uppbyggingu í Vatnsmýrinni og gjaldskyldu við Háskóla Íslands sem tekin var upp 2024.

„Staðan hefur einfaldlega verið þannig að þetta voru orðin nánast einu gjaldfrjálsu stæðin á þessu svæði og notkunin því eftir því. Undanfarin ár hafa íbúar bent á það í auknum mæli í þjónustukönnunum að þeir fái ekki bílastæði við heimilin sín, enda hefur verið mikil uppbygging á svæðinu. Það hafa bæst við nýir Stúdentagarðar líkt og á Mýrargarði þar sem bættust við 244 íbúðir og rúmlega það í íbúafjölda, Alvotech hefur stækkað sitt húsnæði, Gróska varð til og með henni færðist allskonar starfsemi á svæðið og síðan gestir World Class sömuleiðis.“

Gerður hafi verið þriggja ára þjónustusamningur við Green Parking, þar sem það sé ekki hluti af kjarnastarfsemi FS að þjónusta slíkt bílastæðakerfi. Íbúar borgi 2500 krónur á mánuði fyrir íbúapassa.

„Og kostnaðurinn við passann á ekki að vera tekjuaflandi fyrir fyrirtækið, heldur einungis til þess fallinn að standa undir kostnaði á rekstri og þjónustu kerfisins. Auðvitað hefði verið hægt að fara þá leið að tryggja íbúum frítt kort en einhvers staðar þarf þessi kostnaður að falla til og það var ákveðið að það væri sanngjarnara að þeir sem nýti stæðin borgi fyrir þau frekar en að velta kostnaðinum annað.“

Heiður segir kerfið verða tekið til sífelldrar endurskoðunar. Ekki hafi verið hægt að bjóða gestum að leggja á stæðinu gegn því að greiða gjald þar sem svo margir íbúar Stúdentagarða séu á bíl. Þeir sem hafi P-passa geti lagt í stæðunum. Þá bendir Heiður á að bílastæði HÍ í grenndinni séu gjaldfrjáls á kvöldin.

„Við höfum auðvitað fengið að heyra óánægjuraddir með þetta fyrirkomulag en við höfum líka fengið jákvæð viðbrögð frá fólki sem er ánægt með þetta skref og fegið að geta nálgast bílastæði heima fyrir. Ég ítreka það aftur að við munum fylgjast náið með notkun þessara stæða og bregðumst að sjálfsögðu við eins og þurfa þykir en við vonumst til þess að þetta reynast vel.“

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