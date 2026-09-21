Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Eiður Þór Árnason skrifar 21. september 2026 22:00 Pétur Maack Þorsteinsson, formaður Sálfræðingafélags Íslands, segir það liggja fyrir hver beri ábyrgð á heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Aðsend - Vísir Pétur Maack Þorsteinsson, formaður Sálfræðingafélags Íslands, hefur mjög miklar áhyggjur af stöðu mála innan SÁÁ og telur að stjórn samtakanna hafi gengið of langt í afskiptum sínum af faglegu starfi. Það sé ekki hlutverk félagaskipaðrar stjórnar að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustunni sem veitt er undir samningi við Sjúkratryggingar. Pétur hefur fylgst náið með stöðunni hjá heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem tíu félagsmenn Sálfræðingafélagsins eru starfandi. „Við sjáum fagfólk hverfa frá störfum og það er ekki að gamni sínu sem landlæknir kemur inn á gólf og tekur út starfsemina. Þannig að ég, bara eins og hver annar, hef haft mjög miklar áhyggjur af því að þjónustan sé starfhæf og jafnframt er það mjög alvarlegt þegar fagfólk fær ekki vinnufrið til að vinna vinnuna sína,“ segir hann í samtali við fréttastofu. Fullfjármagnað af ríkinu Starfsfólk Sálfræðingafélagsins hefur verið í samskiptum við trúnaðarmenn sína innan SÁÁ sem hafi sömuleiðis áhyggjur af stöðunni. „Það sem þarf að hafa í huga þegar staðan hjá stofnunum SÁÁ er metin í dag er að núgildandi samningur um heilbrigðisþjónustuna á milli SÁÁ og Sjúkratrygginga Íslands markar þau tímamót að heilbrigðisþjónustan sem stofnanir SÁÁ veita, það er að segja Vogur, Vík og göngudeildirnar, er fullfjármögnuð af ríkinu sem þýðir að SÁÁ þarf ekki lengur að safna fé til þess að halda Vogi eða göngudeildunum gangandi,“ segir Pétur. Þetta hafi verið mikilvæg breyting og bæði SÁÁ og heilbrigðisstarfsfólk þess séu skuldbundin til þess að framfylgja umræddum samningi. „Þar eru forstjóri SÁÁ, framkvæmdastjóri lækninga og fagstjórar með ábyrgðina og þeir hafa núna einn af öðrum verið að láta af störfum. Það gefur bara augaleið að það er ekki lengur verkefni þarna fyrir félagaskipuðu stjórn samtakanna SÁÁ. Það er ekkert verkefni fyrir hana í eftirliti með heilbrigðisþjónustu. Það er verkefni Sjúkratrygginga sem verkkaupa og embættis landlæknis að sjá til þess að þjónustan sé í samræmi við gildandi lög og reglur um heilbrigðisþjónustu og samning SÁÁ við Sjúkratryggingar,“ segir Pétur. „Eins og þetta horfir við mér þá er það þar sem hnífurinn stendur í kúnni. Það er að segja að þessi kosna stjórn félagasamtakanna SÁÁ virðist vera að reyna að hlutast til um heilbrigðisstarfsemina og þar eiga þau bara ekkert erindi.“ Gagnrýna afskipti Pétur tekur þar með undir kröfur fyrrverandi og núverandi stjórnenda á meðferðarsviði SÁÁ sem hafa farið fram á að formaður og framkvæmdastjórn SÁÁ dragi úr afskiptum sínum af faglegu heilbrigðisstarfi samtakanna og horfi frá fyrirhuguðum breytingum. Meðal þeirra er Þóra Björk Ingólfsdóttir sálfræðingur sem hætti sem fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur eftir að starfslokasamningur var gerður við yfirmann hennar, Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, þáverandi forstjóra SÁÁ. Þóra, Valgerður Rúnarsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga, og Elín Þórdís Meldal, aðstoðarfagstjóri á Vogi, hafa stigið fram og sakað formann og framkvæmdastjórn um óeðlileg afskipti af faglegu starfi. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, hefur hafnað þessu. Fram hefur komið að hún og framkvæmdastjórn vilji til að mynda koma á fót nýrri meðferð fyrir fólk með spilafíkn, meðferð fyrir aðstandendur og auka almennt stuðning og fræðslu. Um heilbrigðisþjónustu sé að ræða Elín, aðstoðarfagstjóri á Vogi, telur að ágreiningur fylkinganna liggi að einhverju leyti í því að formaður SÁÁ líti svo á að þessar fyrirhuguðu viðbætur liggi fyrir utan þá heilbrigðisþjónustu sem er í dag fjármögnuð af ríkinu. Þar með líti stjórnin svo á að ekki sé um afskipti af faglegu starfi að ræða. Elín er ósammála þessu og segir engan vafa á því að slík úrræði myndu heyra undir heilbrigðisþjónustuna og bæði verða þróuð og sinnt af fagfólki. „Þetta er ekkert annað en heilbrigðisþjónusta, einmitt það sem er verið að tala um að hún eigi ekki að vera að vasast með puttana í,“ hefur Elín áður sagt um fyrirætlanir formannsins í samtali við Vísi. „Hvar ætlar hún að ná í þetta fagfólk til þess að vera með þessi meðferðarúrræði? Ef hún er að fara að sækja það í meðferðina hjá okkur þá er það fólk í greiddri þjónustu frá SÍ, það gengur ekki. Hún er að tala um heilbrigðisþjónustu sem hún er að pressa forstjórann í að fá að setja upp á vegum samtakanna,“ sagði Elín. Þarna liggi óeðlileg afskipti að hennar mati. Anna sagði í Kastljósi RÚV í síðustu viku að fyrrverandi forstjóri hefði ekki viljað framfylgja stefnu hennar og framkvæmdastjórnarinnar. SÁÁ Tengdar fréttir Hótuðu að loka Vogi Embætti landlæknis setti SÁÁ úrslitakosti í síðustu viku og tilkynnti að ef ekkert yrði að gert á næstu tveimur virkum dögum þyrfti að loka sjúkrahúsinu Vogi. 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