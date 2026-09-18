Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Víkingur R.
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Dettifossmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
föstudagur 18. september 2026
7 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Dettifossmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Víkingur R.
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Flestir Íslendingar halda með Liverpool
Enski boltinn
FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar
Íslenski boltinn
Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik
Íslenski boltinn
Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu
Fótbolti
Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“
Sport
Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“
Fótbolti
Fram - Víkingur | Æsispennandi fallslagur
Íslenski boltinn
Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“
Fótbolti
Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri
Íslenski boltinn
Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu
Formúla 1
Fleiri fréttir
Brentford - Chelsea | Taplausir takast á við stóra áskorun
Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“
Flestir Íslendingar halda með Liverpool
Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni
Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“
Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur
Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“
Boehly selur og kveður Chelsea
Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973
Enn eitt áfallið fyrir Manchester United
Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt
Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai
16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram
Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu
Raheem Sterling játar sök
Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan
„Hann er betri útgáfa af Gerrard“
Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“
Milner aftur til Liverpool
Leedsarar léku sér að Newcastle
VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar
Goðsögn hjá West Ham fallin frá
„Eins og þeir séu hræddir við að vinna“
Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák
Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“
Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin
„Markið hefði ekki átt að standa“
Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland
Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður
Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn
Sjá meira
Mest lesið
Flestir Íslendingar halda með Liverpool
Enski boltinn
FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar
Íslenski boltinn
Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik
Íslenski boltinn
Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu
Fótbolti
Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“
Sport
Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“
Fótbolti
Fram - Víkingur | Æsispennandi fallslagur
Íslenski boltinn
Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“
Fótbolti
Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri
Íslenski boltinn
Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu
Formúla 1
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Víkingur R.
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Dettifossmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar