Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf

Saksóknari í Súlunesmálinu svokallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í sautján ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir Landsrétti lauk í liðinni viku og er dóms beðið í málinu.
Margrét var í desember síðastliðnum dæmd í sextán ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni á heimili þeirra þriggja við Súlunes í Garðabæ.
Sigurður G. Guðjónsson, verjandi Margrétar, áfrýjaði dómnum í héraði á næsta dómstig og óskaði ríkissaksóknari, sem sækir sakamál fyrir hönd ríkisins við Landsrétt, eftir flýtimeðferð á afgreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness.
Samkvæmt heimildum fréttastofu gerði saksóknari kröfu fyrir Landsrétti um að refsing Margrétar yrði ekki eingöngu staðfest heldur þyngd úr sextán ára fangelsi í sautján ár. Meðal þess sem saksóknari telur til refsiþyngingar er ofbeldi Margrétar gegn öldruðum foreldrum sínum yfir lengri tíma.
Margrét kom ekki fyrir dóminn við meðferð málsins í Landsrétti. Fyrir héraðsdómi neitaði hún að svara spurningum heldur las hún upp yfirlýsingu þar sem hún lýsti yfir sakleysi sínu. Móðirin, sem er í afar erfiðri stöðu sem brotaþoli í málinu, nýorðin ekkja auk þess sem Margrét er hennar eina barn, studdi dóttur sína fyrir Landsrétti líkt og hún gerði í héraðsdómi.
Meðal nýrra gagna sem komu fyrir dóminn var matsgerð er varðaði hljóðóbeit sem sögð er fela í sér skert þol fyrir ákveðnum hljóðum. Vildi verjandi Margrétar þannig skýra að Margrét hafi verið viðkvæm fyrir hljóðum og vegna þessa hafi foreldrar hennar tjáð sig við dóttur sína með bréfaskrifum á heimilinu. Matsmaður kom fyrir Landsrétt og staðfesti greinargerð sína er varðaði hljóðóbeit.
Þá kom sömuleiðis matsmaður fyrir dóminn til að staðfesta mat sitt á dánarorsök föður Margrétar. Tveir meinafræðingar sem komu fyrir héraðsdóm líktu áverkum föður Margrétar við þá sem finnast á fólki sem lendir í hörðu bílslysi. Voru þeir sammála um að andlát hans hefði mátt rekja til áverkanna.
Faðir Margrétar átti einn son sem hefur gert kröfu um að Margrét verði svipt arfi eftir föður sinn. Þá gerði réttargæslumaður hans kröfu um það fyrir dómi að þinghald í málinu yrði opið. Ekki var fallist á það heldur tekið undir sjónarmið verjanda Margrétar og móðurinnar um að þinghald yrði lokað. Hið sama var uppi á teningnum við meðferð málsins í Landsrétti.
Sonur föður Margrétar ítrekaði kröfu sína fyrir Landsrétti þess efnis að hálfsystir hans yrði gerð arflaus vegna manndrápsins. Kröfunni var vísað frá héraðsdómi en það kemur í ljós innan nokkurra vikna hvaða augum Landsréttur, sem skipaður er þremur dómurum, lítur kröfuna.