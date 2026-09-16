Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar

Sigur stjórnarandstöðuflokkanna í Svíþjóð virðist vera í höfn að mati sænska ríkisútvarpsins miðað við niðurstöður úr utankjörfundaratkvæðagreiðslu í þingkosningunum. Afar mjótt var á munum.
Þingkosningarnar fóru fram um helgina og voru flest atkvæðin talin þá. Venjan er hins vegar að á miðvikudegi eru talin utankjörfundaratkvæði sem ekki höfðu borist. Talningin stendur enn yfir og á eftir að telja atkvæðin fyrir stórar borgir líkt og Stokkhólm, Gautaborg og Malmö.
Tekið er fram í umfjöllun SVT að í stærri borgum er fólk líklegra til að greiða atkvæði með vinstriflokkum.
Eftir að talningu lauk um helgina skildu aðeins þrjú þingsæti fylkingarnar tvær að. Stjórnarandstöðuflokkarnir Sósíaldemókratar, Vinstriflokkurinn, Græningjar og Miðflokkurinn fengu 176 þingsæti en stjórnarflokkarnir Frjálslyndi flokkurinn, Kristilegir demókratar, Moderaterna og Svíþjóðardemókratar fengu 173.
Frjálslyndi flokkurinn, Kristilegir demókratar og Moderaterna mynduðu ríkisstjórn Svíþjóðar sem minnihlutastjórn undir forystu Ulf Kristersson, formanns Moderaterna. Þeir gerðu svokallað Tidö-samkomulag við Svíþjóðardemókrata um starfstaf í ákveðnum málum.
Hins vegar er nú líklegast að Magdalena Andersson, leiðtogi Sósíaldemókrata, fái stjórnarmyndunarumboðið. Langur pólitískur vetur er fram undan að mati sérfræðinga ytra þar sem Miðflokkurinn hefur útilokað samstarf með bæði Vinstriflokknum og fjarhægriflokki Svíþjóðardemókrata.