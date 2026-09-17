„Þetta snýst um fullveldi“ Samúel Karl Ólason skrifar 17. september 2026 10:52 Mark Carney á Evrópuþinginu í morgun. AP/Pascal Bastien Dýpra samstarf Kanada og Evrópu er nauðsynlegt til að sporna gegn því að stærri og öflugri ríki grafi undan fullveldi smærri þjóða. Þetta sagði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, í ræðu sem hann hélt á Evrópuþinginu í morgun. Þar tók hann vel í tillögu um að Kanada yrði fyrsta ríkið til að hljóta aukaaðild að Evrópusambandinu. Í ræðunni ítrekaði Carney að þessu aukna samstarfi væri ekki ætlað að standa gegn öðrum stórveldum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöldi að möguleg aukaaðild Kanada að ESB gæti verið ógn gegn Bandaríkjunum og hótaði að beita umfangsmiklum tollum og viðskiptabönnum til að koma í veg fyrir það. Það er að segja, ef hann áliti þetta „fjandsamlegt“ gagnvart Bandaríkjunum. Að undanförnu hefur Carney farið um víðan völl í leit að nýjum vinum, vegna aðgerða og viðskiptastríðs Trumps gegn Kanada, sem segist vilja gera Kanada að 51. ríki Bandaríkjanna. Sjá einnig: Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Carney sagði í ræðu sinni, þar sem hann flakkaði milli frönsku og ensku, að það sem hann hefði í huga væri aukið samstarf þegar kemur að viðskiptum, mikilvægum málmum, gervigreind, orkuöflun, geimmálum, rannsóknum og fjármálakerfum. Þannig væri hægt að auka sjálfstæði bæði Evrópusambandsins og Kanada og verja bæði gegn utanaðkomandi áhrifum og þrýstingi. „Ég er ekki að boða þriðju blokkina til að keppa við stórveldin, einungis með meiri kurteisi,“ sagði Carney. „Við sækjumst ekki eftir því að drottna yfir öðrum.“ Carney kallaði eftir frjálsum ferðalögum milli ESB og Kanada og ungt fólk beggja vegna Atlantshafsins gætu valið hvar það stundaði nám, ynni og byggi. „Saman geta Kanada og Bandaríkin fest í grunni gildi okkar og myndað varnarhjúp um borgara okkar svo þeir fái að blómstra,“ sagði Carney. „Þetta snýst um fullveldi, um getu okkar til að lifa eins og við viljum. Þetta snýst um þau frelsi sem við þurfum að berjast fyrir á hverjum degi. Fullveldi krefst þrautseigju. Getunnar til að standast áföll.“ Þá sagði Carney að bandalag Kanada og ESB myndi vera leiðarljós fyrir önnur lýðræðisríki. Bandalagið yrði ekki skilgreint af því sem það stæði gegn, heldur þeim gildum sem það stæði fyrir: Frelsi, samstöðu og velmegun. Ræðu Carney má sjá í spilaranum hér að neðan. Kanada Evrópusambandið Donald Trump Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Alelda bíll í Kópavogi Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Fréttir Fleiri fréttir „Við sækjumst ekki eftir því að drottna yfir öðrum“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sjá meira