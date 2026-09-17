Erlent

„Þetta snýst um full­veldi“

Samúel Karl Ólason skrifar
Mark Carney á Evrópuþinginu í morgun.
Mark Carney á Evrópuþinginu í morgun. AP/Pascal Bastien

Dýpra samstarf Kanada og Evrópu er nauðsynlegt til að sporna gegn því að stærri og öflugri ríki grafi undan fullveldi smærri þjóða. Þetta sagði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, í ræðu sem hann hélt á Evrópuþinginu í morgun. Þar tók hann vel í tillögu um að Kanada yrði fyrsta ríkið til að hljóta aukaaðild að Evrópusambandinu.

Í ræðunni ítrekaði Carney að þessu aukna samstarfi væri ekki ætlað að standa gegn öðrum stórveldum.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöldi að möguleg aukaaðild Kanada að ESB gæti verið ógn gegn Bandaríkjunum og hótaði að beita umfangsmiklum tollum og viðskiptabönnum til að koma í veg fyrir það. Það er að segja, ef hann áliti þetta „fjandsamlegt“ gagnvart Bandaríkjunum.

Að undanförnu hefur Carney farið um víðan völl í leit að nýjum vinum, vegna aðgerða og viðskiptastríðs Trumps gegn Kanada, sem segist vilja gera Kanada að 51. ríki Bandaríkjanna.

Sjá einnig: Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB

Carney sagði í ræðu sinni, þar sem hann flakkaði milli frönsku og ensku, að það sem hann hefði í huga væri aukið samstarf þegar kemur að viðskiptum, mikilvægum málmum, gervigreind, orkuöflun, geimmálum, rannsóknum og fjármálakerfum. Þannig væri hægt að auka sjálfstæði bæði Evrópusambandsins og Kanada og verja bæði gegn utanaðkomandi áhrifum og þrýstingi.

„Ég er ekki að boða þriðju blokkina til að keppa við stórveldin, einungis með meiri kurteisi,“ sagði Carney.

„Við sækjumst ekki eftir því að drottna yfir öðrum.“

Carney kallaði eftir frjálsum ferðalögum milli ESB og Kanada og ungt fólk beggja vegna Atlantshafsins gætu valið hvar það stundaði nám, ynni og byggi.

„Saman geta Kanada og Bandaríkin fest í grunni gildi okkar og myndað varnarhjúp um borgara okkar svo þeir fái að blómstra,“ sagði Carney. 

„Þetta snýst um fullveldi, um getu okkar til að lifa eins og við viljum. Þetta snýst um þau frelsi sem við þurfum að berjast fyrir á hverjum degi. Fullveldi krefst þrautseigju. Getunnar til að standast áföll.“

Þá sagði Carney að bandalag Kanada og ESB myndi vera leiðarljós fyrir önnur lýðræðisríki. Bandalagið yrði ekki skilgreint af því sem það stæði gegn, heldur þeim gildum sem það stæði fyrir: Frelsi, samstöðu og velmegun.

Ræðu Carney má sjá í spilaranum hér að neðan.

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