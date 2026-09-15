Einum af fjórum mönnum sem myrtu að minnsta kosti ellefu menn yfir sjö ára tímabili í Suður-Ástralíu verður sleppt úr fangelsi. Málið er eitt alræmdasta sakamál Ástralíu en lík flestra fórnarlamba mannanna fundust í sýrutunnum í Snowtown í suðurhluta Ástralíu árið 1999. Önnur fundust grafin í jörðu.
Nú á að sleppa yngsta morðingjanum, sem aðstoðaði yfirvöld á sínum tíma, eftir að yfirvöldum mistókst að koma í veg fyrir að hann fengi reynslulausn.
James Spyridon Vlassakis, var átján ára þegar hann framdi sitt fyrsta morð árið 1998. Þá tók hann þátt í að myrða hálfbróður sinn, að áeggjan John Bunting, stjúpföður síns. Hann tók síðar einnig þátt í að myrða þrjá menn til viðbótar, samkvæmt frétt Ríkisútvarps Ástralíu, en líkamsleifar allra fjögurra fundust í Snowtown.
Vlassakis játaði á sínum tíma að hafa framið morðin og bar vitni fyrir hönd saksóknara gegn hinum morðingjunum tveimur. Hann var að endingu dæmdur í að minnsta kosti 26 ára fangelsi. Þeim tíma lauk í ágúst í fyrra en Vlassakis hefur nú varið rúmum 27 árum í fangelsi.
Bunting var dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Annar maður sem var dæmdur heitir Robert Wagner og hann var einnig dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Þeir tveir höfðu tengingar við hópa nýnasista í Ástralíu en hópurinn myrti menn sem Bunting taldi vera barnaníðinga eða homma. Í einhverjum tilfellum fékk hann hópinn til að myrða menn sem honum var illa við af því þeir voru feitir eða fíkniefnaneytendur.
Fjórði maðurinn í hópnum heitir Mark Haydon en hann játaði að hafa komið að því að hjálpa við að fela tvö lík. Honum var sleppt úr fangelsi árið 2024, eftir að hafa setið inni í 25 ár.
Hér að neðan má sjá sjónvarpsfrétt ABC News um Vlassakis.
Vlassakis fékk reynslulausn í desember í fyrra en yfirvöldum tókst að koma í veg fyrir að honum yrði sleppt úr fangelsi. Þrír dómarar í sérstökum áfrýjunardómstól staðfestu í morgun nýjan úrskurð nýrrar reynslulausnarnefndar um að sleppa Vlassakis úr fangelsi.
Meðal annars byggði sá úrskurður á því að Bunting hefði átt stóran þátt í því að Vlassakis hafi framið morðin. Hann hafi haft mikið vald yfir Vlassakis og að það vald sé ekki lengur til staðar.
Þá segir í nýjasta úrskurði reynslulausnarnefndar Suður-Ástralíu, að Vlassakis hafi verið fyrirmyndarfangi og lítið brotið af sér. Það gerðist þrisvar sinnum að fíkniefni greindust í þvagsýnum hans en hann hafi aldrei sýnt af sér ofbeldisfulla hegðun.
Árið 2012 var gefin út kvikmynd um Snowtown morðin. Stiklu hennar má sjá hér að neðan.