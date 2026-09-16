Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Samúel Karl Ólason skrifar 16. september 2026 13:42 Lindsay Clancy og Kevin Reddington í dómsal. Hvort réttað verði yfir henni aftur liggur ekki fyrir en það gæti reynst flókið í framkvæmd. AP/Greg Derr, The Patriot Ledger Enn liggur ekki fyrir hvort til standi að rétta aftur yfir Lindsay Clancy, sem banaði þremur ungum börnum sínum árið 2023. Sjö vikna réttarhöldum gegn henni lauk nýverið án niðurstöðu þar sem kviðdómendur komust ekki að einróma niðurstöðu. Ný réttarhöld gætu reynst erfið vegna þeirrar athygli sem málið og kviðdómendur hafa fengið. Eftir réttarhöldin eru uppi spurningar um það hvernig kviðdómendur eru valdir í Massachusetts í Bandaríkjunum. Dómarinn í málinu hefur tryggt að nöfn kviðdómenda verði ekki opinberuð í bili en nokkrir hafa þegar stigið fram opinberlega. Nokkrar konur sem sátu í kviðdómnum ræddu við fjölmiðla fyrr í mánuðinum en gífurleg athygli hefur beinst að kviðdómendum og þá sérstaklega þeim eina sem neitaði að sýkna Clancy á þeim grunni að hún væri ósakhæf. Konurnar sögðu manninn hafa viðurkennt að hann væri ekki viss um sekt Clancy en hann hafi þrátt fyrir það neitað að sýkna hana. Sjá einnig: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Aðrir kviðdómendur hafa rætt við fjölmiðla og gagnrýnt manninn sem neitaði að sýkna Clancy. Einn þriggja manna sem sátu í kviðdómnum sagði að sá eini hefði undir lokin neitað að tala við aðra. Hann hefði ekki litið upp úr símanum þegar reynt var að tala við hann. Þá hafi maðurinn virst leika morðin eftir á vatnsflösku sem hann var með. Hann hafi notað eina af teygjunum sem Clancy notaði til að kyrkja börn sín, sett hana utan um flöskuna og hert að henni. „Ég var sjokkeraður,“ sagði Nick Dargie. Hann sagðist hafa sagt við manninn: „Við erum ekki hér til að þykjast vera rannsóknarlögreglumenn, þetta er ekki Clue [vinsælt borðspil]. Þetta er alvarlegt.“ Enn óljóst hvað verður Nokkrir kostir eru í stöðunni, eftir að réttarhöldunum lauk án niðurstöðu. Saksóknarar gætu ákveðið að rétta aftur yfir Clancy og gera aðra tilraun til að reyna að fá hana sakfellda. Þeir gætu reynt að gera samkomulag við hana og lögmann hennar eða þeir gætu jafnvel ákveðið að fella ákærurnar gegn henni niður. Hvaða leið verður farin liggur ekki enn fyrir. Timothy J. Cruz, saksóknarinn, hefur enn ekki gefið upp hvort hann ætli sér að reyna að rétta aftur yfir henni. Kevin Reddington, lögmaður Clancy, hefur farið fram á við dómarann í málinu að hann úrskurði sjálfur að hún sé ósakhæf og hlífi henni þannig frá öðrum réttarhöldum. Hann gæti einnig seinna meir, samkvæmt New York Times, fært þau rök að eini kviðdómandinn sem neitaði að sýkna Clancy á þeim grunni að hún væri ósakhæf vegna geðrænna vandamála hefði aldrei verið gerður að kviðdómanda ef upplýsingar um fyrri ásakanir gegn honum hefðu legið fyrir. Kærður fyrir heimilisofbeldi Umræddur maður heitir Michael P. Desronvil og er 48 ára gamall. Hann hafði árið 2021 verið kærður fyrir heimilisofbeldi eftir að þáverandi eiginkona hans sakaði hann um að taka sig hálstaki og kasta sér upp á kommóðu. Kæran var á endanum felld niður en þau skildu í kjölfarið. Konan segir að málið hafi verið fellt niður þar sem hún neitaði að bera vitni gegn honum, af ótta við að missa forræði yfir dóttur sinni. Í fyrra lagði táningur, sem hringdi á neyðarlínuna þegar hið meinta heimilisofbeldi átti sér stað árið 2021, fram kröfu um nálgunarbann gegn manninum. Hvorugt hefði í raun samkvæmt lögum meinað manninum að sitja í kviðdómnum. Það að Reddington hafi sagt að Desronvil hefði ekki verið hleypt í kviðdóminn ef þessar upplýsingar lægju fyrir, bendir þó til þess að kviðdómandinn hafi ekki greint frá því á spurningalista, þar sem hann átti að gera það. Eins og segir í grein Boston Globe er þó ekki vitað hvernig kviðdómendur svöruðu þeim spurningum sem lagðar voru fyrir þá. Erfitt að finna nýja kviðdómendur Mál Clancy hefur notið gífurlegrar athygli í Bandaríkjunum og um heiminn allan. Eins og áður segir kyrkti hún þrjú ung börn sín en í kjölfarið reyndi hún að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða. Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild. Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð. Það hvað málið hefur notið mikillar athygli gæti einnig komið verulega niður á tilraunum til að rétta aftur yfir Clancy þar sem gífurlega erfitt yrði að finna tólf kviðdómendur sem hefðu ekki þegar heyrt mikið af málinu eða hefðu ekki þegar tekið afstöðu um sekt hennar. Saksóknarar og lögmaður Clancy koma næst saman í dómsal þann 29. september. Mál Lindsay Clancy Bandaríkin Erlend sakamál Tengdar fréttir Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks um allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orð í belg. 5. september 2026 11:21 Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Dómari hefur ómerkt réttarhöldin yfir Lindsay Clancy eftir að kviðdómi tókst ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu eftir ítrekaðar tilraunir. Hún er sökuð um að myrða þrjú ung börn sín. 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