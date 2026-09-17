Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kjartan Kjartansson skrifar 17. september 2026 13:24 Bihjólaökumenn aka fram hjá minnisvarða um Ali Khamenei, æðstaklerk Írans, sem féll í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran 28. febrúar. AP/Vahid Salem Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna telur grundvöll til að telja að Bandaríkjamenn hafi framið stríðsglæpi í tveimur árásum þeirra á Íran á þessu ári. Það telur írönsk stjórnvöld einnig hafa framið glæp gegn mannkyninu þegar þau börðu niður mótmæli. Sendinefnd á vegum mannréttindaráðsins komst að þeirri niðurstöðu að Bandaríkjaher hefði gert greinarmun á borgaralegum og hernaðarlegum skotmörkum í árásum sínum á Íran. Í tveimur árásum 28. febrúar kunni Bandaríkjamenn að hafa framið stríðsglæp. Anars vegar í loftárás á stúlknaskóla í Minab þar sem íranskir fjölmiðlar segja að 168 manns hafi fallið, meirihlutinn börn. Í hinu tilfellinu sprengdi Bandaríkjaher flísasprengju yfir svæði sem sendinefndin segir að hafi greinilega verið merkt sem íþróttasvæði og íbúðabyggð í Lamerd í sunnanverðu Íran. Nefndin segir að 22 óbreyttir borgarar hafi fallið þar. Nefndin segir að skólinn í Minab hafi greinilega verið skotmark flugskeytis Bandaríkjahers. Mannfallið þar hafi því ekki verið afleiðing mistaka eða árásar á byggingar íranska byltingarvarðarins í nágrenni skólans. Bandaríkjastjórn hefur aldrei tekið opinbera ábyrgð á árásunum og hefur ekki birt niðurstöður rannsóknar varnarmálaráðuneytis hennar á þeim. Bandaríkjaher neitaði sérstaklega að hann bæri ábyrgð á árásinni á Lamerd. Kerfisbundin morð og mannréttindabrot á óbreyttum borgurum Þá sagði sendinefndin að öryggissveitir írönsku klerkastjórnarinnar hefðu myrt sláandi fjölda fólks og óbreyttir borgarar hefðu sætt grófum mannréttindabrotum og glæpum gegn mannkyninu þegar stjórnvöld börðu niður mótmæli í fyrra. Liðsmenn öryggissveita hafi meðal annars skotið úr hríðskotarifflum inn í mannfjölda, barið mótmælendur og handtekið heilbrigðisstarfsmenn. Fangar hafi verið pyntaðir og ekki fengið lögfræðiaðstoð. Þá hafi stjórnvöld notað dauðarefsingu í auknum mæli. Sjötíu manns, þar á meðal fimm konur og þrír piltar ættu enn yfir höfði sér að vera tekin af lífi. Hunsuðu nefndina Nefndin hvatti bæði Bandaríkja- og Íransstjórn til þess að láta af mannréttindabrotum og glæpum og að greiða fórnarlömbum sínum bætur. Hvorki írönsk né bandarísk stjórnvöld urðu við ósk nefndarinnar um upplýsingar í tengslum við rannsóknina. Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump Hernaður Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Innlent Fleiri fréttir Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Sjá meira