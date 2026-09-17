Erlent

Telja Bandaríkja­menn kunna að hafa framið stríðs­glæpi í Íran

Kjartan Kjartansson skrifar
Bihjólaökumenn aka fram hjá minnisvarða um Ali Khamenei, æðstaklerk Írans, sem féll í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran 28. febrúar.
Bihjólaökumenn aka fram hjá minnisvarða um Ali Khamenei, æðstaklerk Írans, sem féll í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran 28. febrúar. AP/Vahid Salem

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna telur grundvöll til að telja að Bandaríkjamenn hafi framið stríðsglæpi í tveimur árásum þeirra á Íran á þessu ári. Það telur írönsk stjórnvöld einnig hafa framið glæp gegn mannkyninu þegar þau börðu niður mótmæli.

Sendinefnd á vegum mannréttindaráðsins komst að þeirri niðurstöðu að Bandaríkjaher hefði gert greinarmun á borgaralegum og hernaðarlegum skotmörkum í árásum sínum á Íran.

Í tveimur árásum 28. febrúar kunni Bandaríkjamenn að hafa framið stríðsglæp. Anars vegar í loftárás á stúlknaskóla í Minab þar sem íranskir fjölmiðlar segja að 168 manns hafi fallið, meirihlutinn börn.

Í hinu tilfellinu sprengdi Bandaríkjaher flísasprengju yfir svæði sem sendinefndin segir að hafi greinilega verið merkt sem íþróttasvæði og íbúðabyggð í Lamerd í sunnanverðu Íran. Nefndin segir að 22 óbreyttir borgarar hafi fallið þar.

Nefndin segir að skólinn í Minab hafi greinilega verið skotmark flugskeytis Bandaríkjahers. Mannfallið þar hafi því ekki verið afleiðing mistaka eða árásar á byggingar íranska byltingarvarðarins í nágrenni skólans.

Bandaríkjastjórn hefur aldrei tekið opinbera ábyrgð á árásunum og hefur ekki birt niðurstöður rannsóknar varnarmálaráðuneytis hennar á þeim. Bandaríkjaher neitaði sérstaklega að hann bæri ábyrgð á árásinni á Lamerd.

Kerfisbundin morð og mannréttindabrot á óbreyttum borgurum

Þá sagði sendinefndin að öryggissveitir írönsku klerkastjórnarinnar hefðu myrt sláandi fjölda fólks og óbreyttir borgarar hefðu sætt grófum mannréttindabrotum og glæpum gegn mannkyninu þegar stjórnvöld börðu niður mótmæli í fyrra.

Liðsmenn öryggissveita hafi meðal annars skotið úr hríðskotarifflum inn í mannfjölda, barið mótmælendur og handtekið heilbrigðisstarfsmenn. Fangar hafi verið pyntaðir og ekki fengið lögfræðiaðstoð.

Þá hafi stjórnvöld notað dauðarefsingu í auknum mæli. Sjötíu manns, þar á meðal fimm konur og þrír piltar ættu enn yfir höfði sér að vera tekin af lífi.

Hunsuðu nefndina

Nefndin hvatti bæði Bandaríkja- og Íransstjórn til þess að láta af mannréttindabrotum og glæpum og að greiða fórnarlömbum sínum bætur.

Hvorki írönsk né bandarísk stjórnvöld urðu við ósk nefndarinnar um upplýsingar í tengslum við rannsóknina.

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