„Það er augljóst að ef farið verður í þessar breytingar þá munu breytingarnar ganga út á það að Ríkisútvarpið, sem er eini fjölmiðillinn sem er vel haldinn af fjármunum, verði jafnsett en skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á.“
Þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, í ljósi þess að ráðherra er veitt heimild til að taka yfir skuldir Ríkisútvarpsins sem nema um fjórum milljörðum króna í nýju fjárlagafrumvarpi.
Í lið 7.11 í heimildum til ráðherra í nýju fjárlagafrumvarpi sem Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, kynnti á dögunum má finna heimild til að taka yfir skuldabréf Rúv.
„Að taka yfir skuldabréf hjá Ríkisútvarpinu ohf., f.h. ríkissjóðs, sem útgefið var vegna uppgjörs á lífeyrisskuldbindingum í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins,“ segir í frumvarpinu.
Í greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að um nýja heimild sé að ræða. Heimildin feli í sér að lagt sé til að taka yfir skuldabréfin og að höfuðstóll lánsins sé um fjórir milljarðar króna. Áætluð árleg greiðslubyrði er um 285 milljónir króna að meðtöldum verðbótum.
„Ákvörðun um mögulega yfirfærslu á skuldabréfinu tengist áformuðu frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið en með því frumvarpi stendur til að skerða auglýsingatekjur um sambærilega fjárhæð og greiðslubyrði lánsins nemur,“ segir í greinargerðinni.
Hugmyndin kom fyrst fram í aðgerðaáætlun menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra varðandi málefni fjölmiðla sem var kynnt í lok síðasta árs.
Þar er skuldayfirtakan kynnt sem leið til að létta af rekstri Ríkisútvarpsins og draga úr kostnaði vegna eldri lífeyrisskuldbindinga.
„Tilgangurinn er að styðja betur við efnahag og rekstur félagsins. Með þessu er jafnframt að hluta komið til móts við tekjutap Rúv vegna annarra aðgerða í aðgerðaáætluninni. Skuldabréfið hefur lengi verið þungur baggi fyrir rekstur og eigið fé RÚV ohf., bæði vegna hárra vaxta og hárra afborgana,“ segir í umræddri kynningu.
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd, segir það koma á óvart að umrædd aðgerð hafi ekki verið kynnt með betri hætti.
„Ég myndi ætla að í þessu fjölmiðlaumhverfi væri svona þokkaleg sátt um það að ríkið myndi aðeins halda aftur af sér til að gefa öðrum tækifæri og svigrúm. En það er ekki. Ríkið á að vera jafnsett og jafnsterkt á markaðnum en það á ekki að senda aukareikning á skattgreiðendur. Þeir eru nú svo sannarlega að fá nóg af reikningum nú þegar.“
Hann segir þetta skilaboð um að aðrir fjölmiðlar eigi einfaldlega að halda áfram að berjast í bökkum.
„Það á alls ekki með neinum hætti að veita öðrum fjölmiðlum meira svigrúm því að það virðist vera afgreitt forgangsmál að yfirburðastaða Ríkisútvarpsins verði áfram til staðar.“
Það skjóti skökku við að taka við frekari skuldum í nýju fjárlagafrumvarpi.
„Því meira sem maður kafar ofan í þetta fjárlagafrumvarp þá sér maður bæði skattahækkanir og síðan hluti eins og þessa og það eru auðvitað engar líkur á því að þau verði hallalaus þessi fjárlög. Í ofanálag þá liggur alveg fyrir að þó svo að þau eigi að vera hallalaus þá munu skuldir aukast mikið. Þannig að fjárlagafrumvarpið er ákveðið uppgjör en síðan eru sumir sem eiga að koma vel út úr því og þar á meðal er Ríkisútvarpið.“