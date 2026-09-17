Donalds Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir gögn frá pólsku leyniþjónustunnar sýna að Rússar hafi áætlað fjölþáttaárásir gegn löndum sem styðja við Úkraínu, þar á meðal Póllandi. Rússland hyggist láta fyrirhugaða árás líta út fyrir að vera óhapp.
„Samkvæmt upplýsingum leyniþjónustunnar felur áætlun Rússa í sér fjölþáttaárásir með drónum og flugskeytum gegn löndum sem styðja Úkraínu, þar á meðal Póllandi,“ sagði Tusk í ræðu í neðri deild pólska þjóðþingsins í dag, að því er pólski miðillinn Onet greinir frá.
Sagði hann Rússa hyggjast í kjölfarið láta sem um óhapp væri að ræða í von um að „lama – eða í það minnsta draga úr – ákveðni NATO til þess að virkja viðhlítandi ákvæði“ í NATO-samningnum. Vísar hann þar líklega til 5. greinar NATO-sáttmálans sem kveður á um það að vopnuð árás á eitt aðildarríki teljist árás á þau öll.
„Það er raunveruleg hætta á því,“ sagði Tusk, „að drónum eða annars konar flygildum yrði skotið inn á yfirráðasvæði NATO-ríkja úr austri og gætu jafnvel valdið skaða, og opinbera skýringin yrði sú að um slys væri að ræða og að engin ástæða væri fyrir NATO að bregðast við.“
Hann sagði markmiðið vera að grafa undan samheldni NATO-ríkja „og umfram allt að sannfæra […] aðildarríkin um að 5. greinin sé meira fræðileg en hagnýt; það er að segja, sú forsenda að enginn vilji deyja fyrir Lettland eða Litháen, í ljósi þess að við erum að fást við einstaka atvik frekar en stríðsyfirlýsingu,“ bætti hann við.
Hann sagðist búast við því að Rússar myndu nota „endurtekin atvik“ í von um að mála upp „æ skýrari mynd af ráðaleysi NATO“ til að bregðast við á sameinaðan hátt.