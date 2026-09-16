Erlent

Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles

Smári Jökull Jónsson skrifar
Frá vettvangi slyssins.
Frá vettvangi slyssins. Vísir/EPA

Þrír létust og að minnsta kosti einn var fluttur á sjúkrahús þegar þyrla hrapaði í úthverfi Los Angeles í nótt. Um var að ræða fréttaþyrlu frá sjónvarpsstöðinni NBC og á myndbandi úr þyrlunni má sjá síðustu augnablikin áður en hún hrapaði til jarðar.

Þyrlan var á vettvangi til að taka myndir af rútuslysi sem orðið hafði. Hrapaði hún í Chatsworth-hverfinu í úthverfi Los Angeles og í tilkynningu frá lögreglunni í borginni segir að ekki sé vitað hve margir voru um borð.

Eldur frá þyrlunni breiddist út í fjórar bifreiðar og tvö gáma á jörðu niðri og voru yfir sjötíu slökkviliðsmenn kallaðir út vegna slyssins.

Coleen Williams, fréttaþulur NBC4, staðfesti í útstendingu stöðvarinnar að um var að ræða þyrlu á hennar vegum.

„Við vitum að þetta var okkar þyrla. Við höfðum misst samband við okkar fólk þarna úti og við vorum að fá staðfestingu.“

Á að neðan má sjá myndband úr þyrlunni sem sýnir síðustu augnablikin áður en hún hrapaði. 

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