Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles

Þrír létust og að minnsta kosti einn var fluttur á sjúkrahús þegar þyrla hrapaði í úthverfi Los Angeles í nótt. Um var að ræða fréttaþyrlu frá sjónvarpsstöðinni NBC og á myndbandi úr þyrlunni má sjá síðustu augnablikin áður en hún hrapaði til jarðar.
Þyrlan var á vettvangi til að taka myndir af rútuslysi sem orðið hafði. Hrapaði hún í Chatsworth-hverfinu í úthverfi Los Angeles og í tilkynningu frá lögreglunni í borginni segir að ekki sé vitað hve margir voru um borð.
Eldur frá þyrlunni breiddist út í fjórar bifreiðar og tvö gáma á jörðu niðri og voru yfir sjötíu slökkviliðsmenn kallaðir út vegna slyssins.
Coleen Williams, fréttaþulur NBC4, staðfesti í útstendingu stöðvarinnar að um var að ræða þyrlu á hennar vegum.
Can’t imagine what the folks at @NBCLA are going through after losing two of their colleagues. To be on air during such difficult circumstances is unfathomable. Praying for all the folks there. pic.twitter.com/tkzNAYBa5T— Jemele Hill (@jemelehill) September 16, 2026
Can’t imagine what the folks at @NBCLA are going through after losing two of their colleagues. To be on air during such difficult circumstances is unfathomable. Praying for all the folks there. pic.twitter.com/tkzNAYBa5T
„Við vitum að þetta var okkar þyrla. Við höfðum misst samband við okkar fólk þarna úti og við vorum að fá staðfestingu.“
Á að neðan má sjá myndband úr þyrlunni sem sýnir síðustu augnablikin áður en hún hrapaði.
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP