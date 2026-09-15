Nemandi á táningsaldri er sagður alvarlega særður í stunguárás í framhaldsskóla í Osló. Grunaður árásarmaður er í haldi lögreglunnar. Báðir eru sagðir nemendur við skólann.
Tilkynning um árásina í Kuben-framhaldsskólanum barst lögreglu klukkan 12:12 að staðartíma í morgun. Fimm mínútum síðar var ætlaður árásarmaður í haldi lögreglu, að sögn norska ríkisútvarpsins.
Fórnarlambið var með meðvitund en er alvarlega sært, að sögn norska blaðsins VG. Bæði árásarmaðurinn og fórnarlambið eru eldri táningar.
Lögreglan segir að margir nemendur hafi orðið vitni að árásinni. Sjónarvottur segir VG að hann hafi séð árásarmanninn á hlaupum ásamt þremur öðrum með lögreglubíl á hælunum. Hann hafi reynt að fela sig en lögreglumenn hafi fundið hann fljótt.
Norska ríkisútvarpið segir Kuben-framhaldsskólann einn þann fjölmennasta í höfuðborginni.
Fréttin verður uppfærð.